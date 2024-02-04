اشتر أودي A4 B7 أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين في سوق السيارات المصري للمستعمل وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات التي اثرت علي عدم تواجد السيارات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سعر اودي A4 B7 موديل 2005 بالسوق المصري

- محرك اودي A4 B7 موديل 2005 :

سعر اودي A4 B7 موديل 2005 بالسوق المصري

تحصل سيارة اودي A4 B7 موديل 2005 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأسود، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت اودي A4 B7 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات اودي A4 B7 السيدان :

سعر اودي A4 B7 موديل 2005 بالسوق المصري

زودت سيارة اودي A4 B7 موديل 2005 بالعديد من المميزات الحديثة منها، اضاءة امامية ، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة أودي ، و 4 جنوط للكاوتش، وبها مصابيح ضباب أمامية، تم تثبيت إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية للسيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة .

- سعر اودي A4 B7 موديل 2005 بالسوق المصري :

سعر اودي A4 B7 موديل 2005 بالسوق المصري

تتوافر سيارة اودي A4 B7 موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .