علامات تلف حساس الكرنك بالسيارة | تفاصيل

حساس الكرنك يعمل علي نقل المعلومات الخاصة بسرعة عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة، وذلك من أجل حساب الوقت اللازم للبوجيهات من أجل إطلاق الشرار إلى غرفة الاحتراق الموجود بالمحرك، من أجل البدء في اشتعال الوقود بواسطة الهواء، لتوليد الطاقة اللازمة لتتحرك السيارة.

علامات تلف حساس الكرنك بالسيارة

حساس الكرانك من أهم أجزاء السيارة الحيوية لأنه يلعب دور مهم في ضمان أداء المحرك بكفاءة عالية دون ان يحدث له أي عطل .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري علامات تلف حساس الكرنك في بالسيارة :

علامات تلف حساس الكرنك بالسيارة

1- مواجهة صعوبة في تشغيل السيارة :

في حالة مواجهة صعوبة في تشغيل محرك السيارة فذلك يمكن ان يكون تلف بـ حساس الكرنك، ويظهر هذا العطل نتيجة عدم تلقى نظام الإشعال الإشارات الصحيحة لتحديد توقيت الإشعال.

2- الشعور بـ انخفاض قوة المحرك :

علامات تلف حساس الكرنك بالسيارة

عند تلف حساس الكرنك فإن ذلك يؤثر علي قوة محرك السيارة وعلي أداءها ، ويتسبب في فقدان القوة وعدم استجابة السيارة للتسارع.

3- ظهور اهتزاز بالمحرك :

علامات تلف حساس الكرنك بالسيارة

تلف حساس الكرنك يؤدي الي حدوث اهتزاز بالمحرك عند تشغيله، وذلك يدل علي وجود مشكلة بالتوقيت أو توزيع الوقود.

4- حدوث توقف مفاجئ للمحرك عند السير :

علامات تلف حساس الكرنك بالسيارة

يتوقف محرك السيارة عن العمل فجاه في حالة وجود تلف تام بـ حساس الكرنك .

5- زيادة نسبة استهلاك الوقود :

علامات تلف حساس الكرنك بالسيارة

عند تلف حساس الكرنك فإن ذلك يؤدي الي زيادة استهلاك السيارة للوقود ، نتيجة الضبط الغير صحيح

لتوقيت الإشعال وكمية الوقود المرسلة إلى المحرك بدون انتظام .