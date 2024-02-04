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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو وفولكس فاجن.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة من أقوى سيارات الكروس أوفر لعام 2024، مثل تويوتا فورتشنر وفولكس فاجن تيجوان وبيجو 5008 وسيتروين C5 وأوبل جراند لاند.

أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

 

أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية HIGHLINE بقيمة قدرها 1,799,990 جنيه 

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINE بقيمة قدرها 2,099,990 جنيه

سيتروين C5

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي  تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

   

أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الأولى بسعر 1,699,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الثانية بسعر 1,864,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الثالثة بسعر 1,939,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الثالثة بسعر 2,069,000 جنيه    

بيجو 5008

بيجو 5008 موديل 2024

تستخدم بيجو 5008 موديل 2024 ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ 165 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024 

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الأولى ACTIVE PACK بسعر 2,109,990 جنيه  

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الثانية ALLURE PACK بسعر 2,249,990 جنيه 

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الثالثة GT بسعر 2,419,990 جنيه     

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بسعر 2,429,990 جنيه

فولكس فاجن تيجوان 

فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

تستمد للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات.

كما تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINE فقط ويبلغ سعرها 2,200,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2024

تويوتا فورتشنر موديل 2024

تتوفر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 ، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

 

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024

تويوتا فورتشنر موديل 2024 الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 3,000,000 جنيه    

تويوتا فورتشنر موديل 2024  الفئة الثانية ELEGANCE بقيمة قدرها 3,300,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2024 الفئة الثالثة SPORT بقيمة قدرها 3,500,000 جنيه

 

 

فولكس فاجن تيجوان تويوتا فورتشنر بيجو 5008 سيتروين C5 أوبل جراند لاند

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