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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات منتشرة في السوق المصري بـ 250 ألف جنيه

سيارات منتشرة بالسوق
سيارات منتشرة بالسوق المصري بـ 250 ألف جنيه| تعرف عليهم

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد كبير من الطرازات المتاحة للبيع، وجاءه تلك السيارات بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع ، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي .

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ومن ضمن تلك الازمات التي اثرت عي توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين، بالإضافة الي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، عدم استقرار سعر الدولار .

1- شيري انفي موديل 2017 :

تحصل سيارة شيري انفي موديل 2017 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت انفي من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وتنقل قوة سيارة انفي من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة رخصة سارية ، وبها دهانات خارجية .

شيري انفي موديل 2017 

سعر سيارة شيري انفي موديل 2017 بسوق المستعمل يصل الي 250 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- شيفروليه لانوس موديل 2010 :

تمكنت شيفروليه لانوس موديل 2010 من قطع مسافة تصل 200 ألف/كم، ومقترن بـ لانوس ناقل حركة مانيوال ، وتباع باللون الأبيض، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2010

تتوافر شيفروليه لانوس موديل 2010 بسوق السيارات بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تميم السيارة الخارجي والداخلي .

3- كيا سايبا موديل 2014 :

قوة سيارة كيا سايبا موديل 2014 تصل من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت سايبا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

كيا سايبا موديل 2014

تباع سيارة كيا سايبا موديل 2014 بالسوق المصري بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة .

4- جيلي باندينو موديل  ٢٠١٤ :

زودت سيارة جيلي باندينو موديل  ٢٠١٤ بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من سير مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

جيلي باندينو موديل  ٢٠١٤ 

يبلغ سعر جيلي باندينو موديل  ٢٠١٤ بالسوق المصري 210 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

5- تويوتا كورولا موديل 1992 :

تنتمي تويوتا كورولا موديل 1992 لفئة السيارات السيدان ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت كورولا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

تويوتا كورولا موديل 1992

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها .

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