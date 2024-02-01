صدمة في سعر فيات تيبو 2024 بعد ملامسة الـ 2 مليون جنيه

تسود سوق السيارات المصري حالة من الارتباك مرتبطة بزيادة أسعار السيارات المستمرة والتي لم تتوقف حتى الان ، حيث يعود ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 للأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة منها الرقائق الالكترونية ، بالإضافة الى عدم استقرار سعر الدولار مقابل العملات الأخرى .

صدمة بسعر فيات تيبو 2024 بعد ملامسة الـ 2 مليون جنيه

- وسائل السلامة بـ فيات تيبو موديل 2024 :

صدمة بسعر فيات تيبو 2024 بعد ملامسة الـ 2 مليون جنيه

تحتوي فيات تيبو موديل 2024 على الكثير من وسائل السلامة منها ، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، وإنذار ضد السرقة، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وتمتلك قفلا مركزيا للأبواب ، ومثبت سرعة .

- محرك فيات تيبو موديل 2024 الجديدة :

صدمة بسعر فيات تيبو 2024 بعد ملامسة الـ 2 مليون جنيه

تنتج فيات تيبو عزم دوران يصل الى 152 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وتحتاج تيبو الى 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 110 أحصنة، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كم/ساعة .

- أبعاد فيات تيبو بالسوق المصري :

صدمة بسعر فيات تيبو 2024 بعد ملامسة الـ 2 مليون جنيه

تأتي سيارة فيات تيبو موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بطول 4540 مم، وعرض 1790 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

- أسعار فيات تيبو موديل 2024 بالسوق المصري بعد الزيادات :

صدمة بسعر سيارة فيات تيبو 2024 بعد ملامسة الـ 2 مليون جنيه

تباع الفئة الأولى من سيارة فيات تيبو موديل 2024 الجديدة بسعر مليون و225 ألف جنيه، بدون زيادات .

ويصل سعر الفئة الثانية من فيات تيبو موديل 2024 الى مليون و 800 ألف جنيه، بدون زيادات .