خلال فصل الشتاء ونزول الأمطار بـ كثافة يواجه سائقو السيارات العديد من المشاكل علي الطرق من ضمنها التعامل الصحيح مع فرامل السيارة ، وذلك لان الفرامل تعمل علي تقليل سرعة السيارة وإيقافها ، بالإضافة للحفاظ على سرعة السيارة عند النزول المنحدرات .

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

- إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار :

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

1- ترك مسافات اَمنة :

الوقت الإضافي مهم دائما للتوقف في حالة سقوط الأمطار، وبالتالي يجب ترك مسافات بن سياراتك والسيارات التي تسير أمامك علي الطريق .

2- الابتعاد عن الضغط علي الفرامل :

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

في حالة سقوط الامطار يجب الضغط علي الفرامل بشكل تدريجي حتي لا تزلق السيارة ، بالإضافة الي ان الضغط علي الفرامل بقوة خلال سقوط الأمطار يؤدي الي انزلاقها .

3- السير بسرعة مناسبة :

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

عند سقوط الأمطار يجب ان تسير بسياراتك بسرعة معقولة حتي تتمكن من الضغط علي الفرامل وتقوم بـ إيقافها بسهولة .

4- عمل صيانة دورية للفرامل :

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

من الضروري ان يتم فحص أقراص الفرامل وسائل الفرامل بانتظام ، وذلك من أجل ضمان عمل الفرامل بكفاءة وبدون أعطال .

5- تلاشي السير بـ تجمعات المياه :

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

عند سقوط الأمطار بغزارة يجب تجنب السير من فوق تجمعات المياه، وذلك لان تجمعات المياه تؤدي إلى تلف نظام الفرامل وتقليل فعاليته.