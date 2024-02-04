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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

إرشادات للتعامل مع
إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

خلال فصل الشتاء ونزول الأمطار بـ كثافة يواجه سائقو السيارات العديد من المشاكل علي الطرق من ضمنها التعامل الصحيح مع فرامل السيارة ،  وذلك لان الفرامل تعمل علي تقليل سرعة السيارة وإيقافها  ، بالإضافة للحفاظ على سرعة السيارة عند النزول المنحدرات .

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

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- إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار : 

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

1- ترك مسافات اَمنة :

الوقت الإضافي مهم دائما للتوقف في حالة سقوط الأمطار، وبالتالي يجب ترك مسافات بن سياراتك والسيارات التي تسير أمامك علي الطريق .

2- الابتعاد عن الضغط علي الفرامل :

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

في حالة سقوط الامطار يجب الضغط علي الفرامل بشكل تدريجي حتي لا تزلق السيارة ، بالإضافة الي ان الضغط علي الفرامل بقوة خلال سقوط الأمطار يؤدي الي انزلاقها .

3- السير بسرعة مناسبة :

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

عند سقوط الأمطار يجب ان تسير بسياراتك بسرعة معقولة حتي تتمكن من الضغط علي الفرامل وتقوم بـ إيقافها بسهولة .

4- عمل صيانة دورية للفرامل :

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

من الضروري ان يتم فحص أقراص الفرامل وسائل الفرامل بانتظام ، وذلك من أجل ضمان عمل الفرامل بكفاءة وبدون أعطال .

5- تلاشي السير بـ تجمعات المياه :

إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار

عند سقوط الأمطار بغزارة يجب تجنب السير من فوق تجمعات المياه، وذلك لان تجمعات المياه تؤدي إلى تلف نظام الفرامل وتقليل فعاليته.

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