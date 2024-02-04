بـ 200 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات اوبل

تعتبر السيارة أوبل كورسا أحد أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة في السوق المصرية، وظهر الجيل الأول عام 1994 واستمر حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

أوبل كورسا موديل 2004

مواصفات السيارة أوبل كورسا موديل 2004

وحصلت السيارة أوبل كورسا موديل 2004على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

وتتوفر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بنظام دفع أمامي، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً، وتتميز المقصورة الداخلية بخامات عالية الجودة لذلك فهي توفر الراحة للمقاعد، وتتسع المقصورة لخمسة ركاب ومساحة التخزين الخلفية 300 لتر، وفي حالة طي المقاعد الخلفية يمكن أن ترتفع إلى 700 لتر.

وتأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل تكييف، وسنتر لوك، ومصابيح ضباب، وراديو، وعجلة قيادة معززة آلياً.

أسعار السيارة أوبل كورسا موديل 2004 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 200 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.