عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر الفئة السابعة من بي إم دبليو 2024 بعد الزيادة

أسعار بي ام دبليو
أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري تواجه زيادات سعرية مستمرة ، وحتي الان لم تتوقف تلك السيارات عن الزيادة نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة التي اثرت علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين مما ادي الي بيعها بأسعار إضافية " أوفر برايس " .

 أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

بيجو وفولكس فاجن.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه | تفاصيل

- محرك بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 :

 أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

زودت بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بمحرك سعه 4400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتخرج قوة تصل الي 750 نيوتن/متر، وتصل قوتها الي 544 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 75 لتر .

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 :

 أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

تمتلك سيارة بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أبعاد بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 :

 أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

تأتي سيارة بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 5391 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1544 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3215 .

- أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات :

 أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 9 مليون و 900 ألف جنيه، بدلا من 7 مليون و 700 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 2 مليون جنيه .

الفئة الثانية من بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 تباع بسعر جديد 12 مليون و 500 ألف جنيه، بدلا من 9 مليون و 600 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 2 مليون جنيه .

الفئة الثالثة الكهربائية من بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 10 مليون و 500 ألف جنيه ، بدلا من 8 مليون ، بزيادة تصل الي 2 مليون و 500 ألف جنيه .

السيارات الجديدة موديل 2024 سوق السيارات المصرى قطاع صناعة السيارات أوفر برايس بي إم دبليو 7 SERIES زيادات سعرية أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

سيارات منتشرة في السوق المصري بـ 250 ألف جنيه

كيف يمكن التعرف على تلف قواعد محرك السيارة؟

علامات تلف حساس الكرنك بالسيارة | تفاصيل

بوجاتي W16 Mistral تباع بـ 165 مليون جنيه

إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن.. صور

صدمة في سعر فيات تيبو 2024 بعد ملامسة الـ 2 مليون جنيه

أرخص سيارة من هيونداي 2024 تباع بـ 850 ألف جنيه

سعر سيارة VGV U70 Pro العائلية الجديدة بمصر

ترشيحاتنا

بملابس جلد وسيشن في الشارع.. البلوجر أحلام عادل تثير الجدل بخطوبتها

سعر الفئة السابعة من بي إم دبليو 2024 بعد الزيادة

بين الأهلي والزمالك.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة مصطفى أشرف

الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه اليوم

دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

تعرف على أسعار الذهب اليوم.. وهذه هي قيمة عيار 21


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من مرض تصاب به النساء بعد الظهر

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

فيديو

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ