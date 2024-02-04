سعر الفئة السابعة من بي إم دبليو 2024 بعد الزيادة

السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري تواجه زيادات سعرية مستمرة ، وحتي الان لم تتوقف تلك السيارات عن الزيادة نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة التي اثرت علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين مما ادي الي بيعها بأسعار إضافية " أوفر برايس " .

أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

- محرك بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 :

أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

زودت بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بمحرك سعه 4400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتخرج قوة تصل الي 750 نيوتن/متر، وتصل قوتها الي 544 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 75 لتر .

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 :

أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

تمتلك سيارة بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أبعاد بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 :

أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

تأتي سيارة بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 5391 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1544 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3215 .

- أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات :

أسعار بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 بعد الزيادات

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 9 مليون و 900 ألف جنيه، بدلا من 7 مليون و 700 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 2 مليون جنيه .

الفئة الثانية من بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 تباع بسعر جديد 12 مليون و 500 ألف جنيه، بدلا من 9 مليون و 600 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 2 مليون جنيه .

الفئة الثالثة الكهربائية من بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 10 مليون و 500 ألف جنيه ، بدلا من 8 مليون ، بزيادة تصل الي 2 مليون و 500 ألف جنيه .