مفاجأة.. نيسان سنترا 2024 وصلت مليون جنيه

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما شهد قطاع صناعة السيارات العالمي الكثير من الأزمات الطاحنة التي اثرت علي عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار إضافية ، وتعود أزمة الأسعار الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومن ضمنها الرقائق الإلكترونية .
- أبعاد نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري :
تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، ارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .
- محرك نيسان سنترا موديل 2024 :
يصل سعه خزان وقود نيسان سنترا موديل 2024 الي 52 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل سنترا الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.9 ثانية، وتحتاج الي 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعة سنترا القصوى الي 180 كم/ساعة .
- وسائل السلامة بـ نيسان سنترا السيدان :
زودت سيارة نيسان سنترا موديل 2024 بالعديد من مميزات الأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .
- أسعار نيسان سنترا موديل 2024 السيدان الجديدة :
الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 971 ألف جنيه ، بدلا من 821 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 999 ألف جنيه، بدلا من 849 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .