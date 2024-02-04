مفاجأة.. نيسان سنترا 2024 وصلت مليون جنيه

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما شهد قطاع صناعة السيارات العالمي الكثير من الأزمات الطاحنة التي اثرت علي عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار إضافية ، وتعود أزمة الأسعار الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومن ضمنها الرقائق الإلكترونية .

أبعاد نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري

- أبعاد نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري :

أبعاد نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري

تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، ارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- محرك نيسان سنترا موديل 2024 :

أبعاد نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري

يصل سعه خزان وقود نيسان سنترا موديل 2024 الي 52 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل سنترا الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.9 ثانية، وتحتاج الي 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعة سنترا القصوى الي 180 كم/ساعة .

- وسائل السلامة بـ نيسان سنترا السيدان :

أبعاد نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري

زودت سيارة نيسان سنترا موديل 2024 بالعديد من مميزات الأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار نيسان سنترا موديل 2024 السيدان الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 971 ألف جنيه ، بدلا من 821 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

أبعاد نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 999 ألف جنيه، بدلا من 849 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .