تبدأ من 288 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" فئة الـ 7 مقاعد "بالأسعار"

تتنوع السيارات المطروحة في السوق المصري، باختلاف العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، وبلد المنشأ، بالاضافة إلى تنوع التصميمات بين السيدان، والهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV وكروس اوفر، أو من فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات عائلية ذات 7 مقاعد بالسوق المصري.

سيارات عائلية ذات 7 مقاعد

1 – شيفروليه N300

زودت السيارة شيفروليه N300 بمكيف هواء يدوي مانيوال، ونظام ترفيهي مع مكبرات صوتية، و قفل مركزي للابواب، عجلة قيادة باورستيرنج، ريموت تحكم، انذار، ومحرك سعة 1200 سي سي، 4 سلندر رباعي الاسطوانات، مع قوة إجمالية قدرها 85 حصانا، و108 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات مانيوال 5 غيار.

ويبلغ سعر السيارة 359.500 الف جنيه للفئة الاولى، و 424 الف جنيه للفئة الثانية.

سيارات عائلية ذات 7 مقاعد

2 - سوزوكي فان

تأتي السيارة سوزوكي فان 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، و زجاج يدوي للابواب، مع ابواب جانبية جرارة بالناحية اليمنى واليسرى، مع مقاعد قابلة للطي، مع مكان مخصص للنظام الصوتي، و طول كلي يبلغ 4155 مم، و1655 للعرض، وبارتفاع 1860 مم.

تقدم سوزوكي فان موديل 2024 بسعر 288 الف جنيه.

سيارات عائلية ذات 7 مقاعد

3 - سوزوكي ارتيجا

تعتمد سوزوكي ارتيجا على ناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، ومحرك 4 سلندر سعة 1500 CC، بقوة 103 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، وتحتاج السيارة 13.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تستهلك 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تأتي السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2024 بسعر رسمي يقدر بـ مليون 25 ألف جنيه.

سيارات عائلية ذات 7 مقاعد

4 - دفسك ايجل برو

زودت السيارة دفسك ايجل برو بمحرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات، دفع أمامي، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 165 حصانا و220 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، وزمن تسارع يقدر بـ 11.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

تقدم السيارة دفسك ايجل برو بسعر رسمي يبلغ مليون و100 ألف جنيه.

سيارات عائلية ذات 7 مقاعد

5 - جيلي اوكافانجو

تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.6 لتر، عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما يصل زمن تسارع السيارة جيلي اوكافانجو 2024 وصولاً من وضع السكون 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة نحو 11 ثانية، وزودت السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، مع قدرات هجينه حيث تستطيع السيارة ضخ قوة قدرها 190 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات DSG أوتوماتيك مكون من 7 نقلات "دفع أمامي".

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 بين 1,513,900 جنيه و1,513,900 جنيه.