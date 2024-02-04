أسعار جديدة لـ سيارات شيري 2024 في مصر.. صور

يشهد سوق السيارات العالمي ارتفاعات في مختلف طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب نقص الرقائق الالكترونية التي تدخل في الصناعة ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر صرف الدولار، ومن ضمن الشركات التي رفعت أسعار طرازاتها الجديدة موديل 2024 شركة شيري الصينية .

1- شيرى 8 تيجو موديل 2024 :

زودت سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

أسعار شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة

- أسعار شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة تباع بسعر مليون و 335 ألف جنيه، بدلا من مليون و 185 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 410 ألف جنيه، بدلا من مليون و 260 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة تباع بسعر مليون و 385 ألف جنيه، بدلا من مليون و 335 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة سعرها الجديد مليون و 460 ألف جنيه، بدلا من مليون و 310 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

2- شيرى تيجو 7 موديل 2024 :

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 57 لتر، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيرى تيجو 7 موديل 2024

- أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه، بدلا من 990 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 135 ألف جنيه .

الفئة الثانية من شيرى تيجو 7 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 185 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 50 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 135 ألف جنيه .

3- شيري تيجو 3 موديل 2024 :

قوة شيري تيجو 3 موديل 2024 تصل الي 125 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الجديدة

- أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الجديدة :

تباع شيري تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بسعر 955 ألف جنيه، بدلا من 810 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 145 ألف جنيه .

4- شيري أريزو 5 موديل 2024 :

تصل شيرى اريزو 5 موديل 2024 لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان .

شيري أريزو 5 موديل 2024

- أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي تباع بسعر 740 ألف جنيه، بدلا من 655 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 85 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 785 ألف جنيه، بدلا من 700 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 85 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 810 ألف جنيه، بدلا من 725 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 85 ألف جنيه .