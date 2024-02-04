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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لـ سيارات شيري 2024 في مصر.. صور

أسعار جديدة لـ
أسعار جديدة لـ سيارات شيري 2024 بالسوق المصري

يشهد سوق السيارات العالمي ارتفاعات في مختلف طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب نقص الرقائق الالكترونية التي تدخل في الصناعة ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر صرف الدولار، ومن ضمن الشركات التي رفعت أسعار طرازاتها الجديدة موديل 2024 شركة شيري الصينية .

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1- شيرى 8 تيجو موديل 2024 :

زودت سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

أسعار شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة

- أسعار شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة تباع بسعر مليون و 335 ألف جنيه، بدلا من مليون و 185 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 410 ألف جنيه، بدلا من مليون و 260 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة تباع بسعر مليون و 385 ألف جنيه، بدلا من مليون و 335 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة  من شيرى 8 تيجو 2024 الجديدة سعرها الجديد مليون و 460 ألف جنيه، بدلا من مليون و 310 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

2- شيرى تيجو 7 موديل 2024 :

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 57 لتر، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيرى تيجو 7 موديل 2024

- أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه، بدلا من 990 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 135 ألف جنيه .

الفئة الثانية من شيرى تيجو 7 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 185 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 50 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 135 ألف جنيه .

3-  شيري تيجو 3 موديل 2024 :

قوة شيري تيجو 3 موديل 2024 تصل الي 125 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الجديدة

- أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الجديدة :

تباع شيري تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بسعر 955 ألف جنيه، بدلا من 810 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 145 ألف جنيه .

4- شيري أريزو 5 موديل 2024 :

تصل شيرى اريزو 5 موديل 2024 لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان .

شيري أريزو 5 موديل 2024 

- أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2024 الجديدة :

الفئة الأولي تباع بسعر 740 ألف جنيه، بدلا من 655 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 85 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 785 ألف جنيه، بدلا من 700 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 85 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 810 ألف جنيه، بدلا من 725 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 85 ألف جنيه .

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