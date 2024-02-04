ارتفاع أسعار سيارات ميني 2024 بالسوق المصري

جميع إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 تشهد ارتفاعات مفاجأة بالأسعار ، وذلك بسبب الأزمات التي لحقت بقطاع صناعة السيارات العالمي ، والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم تواجد الرقائق الالكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .

1- مينى كوبر موديل 2024 :

تتسارع مينى كوبر موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 136 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات

- أسعار مينى كوبر موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2024 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه، بدلا من مليون و 350 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2024 سعرها يصل الي مليون و 480 ألف جنيه، بدلا من مليون و 470 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 510 ألف جنيه .

2- مينى مينى كوبر S موديل 2024 :

عزم دوران مينى مينى كوبر S موديل 2024 يصل الي 280 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 192 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 6.7 ثانية .

مينى مينى كوبر S موديل 2024

- أسعار مينى مينى كوبر S موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 420 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 370 ألف جنيه .

3- مينى كانترى مان موديل 2024 :

تصل سرعة مينى كانترى مان موديل 2024 القصوى الي 222 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في زمن قدرة 7.3 ثانية، وبها قوة 192 نيوتن/متر .

أسعار مينى كانترى مان موديل 2024 الجديدة

- أسعار مينى كانترى مان موديل 2024 الجديدة :

تباع الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 بسعر رسمي يصل الي مليون و 795 ألف جنيه بدون زيادات .

والفئة الثانية من مينى كانترى مان موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 960 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من مينى كانترى مان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 410 ألف جنيه، بدون زيادات .