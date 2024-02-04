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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع أسعار سيارات ميني 2024 بالسوق المصري

ارتفاع أسعار سيارات
ارتفاع أسعار سيارات ميني 2024 بالسوق المصري

جميع إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 تشهد ارتفاعات مفاجأة بالأسعار ، وذلك بسبب الأزمات التي لحقت بقطاع صناعة السيارات العالمي ، والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم تواجد الرقائق الالكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .

1- مينى كوبر موديل 2024 :

تتسارع مينى كوبر موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 136 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

أسعار مينى كوبر موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات 

- أسعار مينى كوبر موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2024 تباع بسعر مليون  و 800 ألف جنيه، بدلا من مليون و 350 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2024 سعرها يصل الي مليون و 480 ألف جنيه، بدلا من مليون و 470 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 510 ألف جنيه .

2- مينى مينى كوبر S موديل 2024 :

عزم دوران مينى مينى كوبر S موديل 2024 يصل الي 280 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 192 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 6.7 ثانية .

 مينى مينى كوبر S موديل 2024

- أسعار مينى مينى كوبر S موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 420 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 370 ألف جنيه .

3- مينى كانترى مان موديل 2024 :

تصل سرعة مينى كانترى مان موديل 2024 القصوى الي 222 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في زمن قدرة 7.3 ثانية، وبها قوة 192 نيوتن/متر .

 أسعار مينى كانترى مان موديل 2024 الجديدة

- أسعار مينى كانترى مان موديل 2024 الجديدة :

تباع الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 بسعر رسمي يصل الي مليون و 795 ألف جنيه بدون زيادات .

والفئة الثانية من مينى كانترى مان موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 960 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من مينى كانترى مان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 410 ألف جنيه، بدون زيادات .

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