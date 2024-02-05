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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفئة الرابعة الجديدة " الكوبيه" من بي إم دبليو تباع بهذه الأسعار

سعر بي إم دبليو الفئة
سعر بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه "

كشفت شركة بي إم دبليو البافارية عن إطلاق طرازها الجديد وهو بي إم دبليو الفئة الرابعة ، وتنتمي الفئة الرابعة لفئة السيارات الكوبيه ، وتمتلك سيارة بي إم دبلي الفئة الرابعة بابين فقط .

سعر بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه " 

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- محرك بي إم دبليو الفئة الرابعة :

سعر بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه " 

تحتوي  بي إم دبليو الفئة الرابعة علي محرك ينتج قوة 135 كيلووات، أي ما يعادل 184 حصان، ويمكن ان تخرج أيضا قوة تصل الي 275 كيلووات، أي ما يعادل 374 حصان ، ومقترن  بها ناقل حركة مكون من 8 سرعات .

- مواصفات بي إم دبليو الفئة الرابعة :

سعر بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه " 

تحتوي بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه " علي مجموعة من المميزات منها، مجموعة تعليق M، ومجموعة تعليق M المتوائمة ، وبها نظام توجيه رياضي متغير ، وفرامل M الرياضية، وقفل M التفاضلي.

سعر بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه " 

زودت بي إم دبليو الفئة الرابعة أيضا بـ مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، واضاءة LED متوائمة، وبها ضوء بتقنية Matrix ، وبها مصابيح خلفية تعتمد على تقنية الليزر.

تحتوي بي إم دبلي الكوبيه الجديدة علي شاشة منحنية، وبها شاشة لنظام الملتيميديا، وتمتلك العديد من  الأضواء المحيطية.

- وسائل السلامة والأمان بـ بي إم دبليو الفئة الرابعة :

سعر بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه " 

زودت سيارة بي إم دبليو الفئة الرابعة بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها ، محذر التصادم الأمامي مع تدخل لنظام الكبح، ومنظم السرعة مع وظيفة الكبح ، ونظام التعرف على الإشارات المرورية مع حزمة من المستشعرات المقدمة والمؤخرة لمساعد صف السيارة .

- سعر بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه " :

سعر بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه " 

تباع سيارة بي إم دبليو الفئة الرابعة " الكوبيه " بسعر 52.900 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 764 ألف جنيه مصري تقريباً .
 

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