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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة صينية إم جي موديل 2024 | تعرف عليها

محرك إم جي 5 موديل
محرك إم جي 5 موديل 2024 السيدان

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة ، ومن ضمنها سيارات الصانع الصيني التي تقدم بمختلف فئاتها ، وتواجده تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلى الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

محرك إم جي  5 موديل 2024 السيدان 

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- مواصفات الأمان بـ إم جي  5 موديل 2024 :

محرك إم جي  5 موديل 2024 السيدان 

تمتلك إم جي  5 موديل 2024 العديد من مميزات السلامة منها، أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات ، وCBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات، وTCS للتحكم في الجر، وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات، ونظام BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر ، ونظام لمراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية، وبها نظام توجيه حساس للسرعة، و فرامل يد كهربائية .

- محرك إم جي  5 موديل 2024 السيدان :

محرك إم جي  5 موديل 2024 السيدان 

تتسارع  إم جي  5 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 45 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعة  إم جي  5 القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار  إم جي  5 موديل 2024 بالسوق المصري :

محرك إم جي  5 موديل 2024 السيدان 

الفئة الأولي من سيارة  إم جي  5 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  إم جي  5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 869 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  إم جي  5 موديل 2024 تتوافر بسعر 949 ألف جنيه بدون زيادات  .

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