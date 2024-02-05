شاهد| سيارة Kaiyi X7 Kunlun الجديدة بالسوق المصري

كشفت شركة Avtotor الروسية عن طرح سياراتها الجديدة Kaiyi X7 Kunlun، وتنتمي السيارة الروسية الجديدة لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية

- أبعاد Kaiyi X7 Kunlun الروسية :

مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية

تأتي سيارة Kaiyi X7 Kunlun الـ SUV الرياضية بطول 4.70 مم ، وعرض 196 مم ، وارتفاع 170 مم وتصل سعه حقيبتها الخلفية الي 1566 مم .

- محرك Kaiyi X7 Kunlun الروسية :

مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية

زودت سيارة Kaiyi X7 Kunlun الروسية بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 186 حصان، بالإضافة الي محرك اخر سعه 2000 سي سي ، ينتج قوة 238 حصان .

- مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية :

مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية

تحتوي سيارة Kaiyi X7 Kunlun الروسية الجديدة علي العديد من المواصفات منها، مصابيح LED مميزة التصميم، وبها سقف بانوراما كبير، وبها 4 وسائد هواء لحماية الركاب أثناء الحوادث، وزودت بمقاعد تحتوي علي أنظمة تدفئة، وبها شاشة تعمل باللمس متطورة مقاس 14.6 بوصة.

