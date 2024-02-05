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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| سيارة Kaiyi X7 Kunlun الجديدة بالسوق المصري

مواصفات Kaiyi X7
مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية

كشفت شركة Avtotor  الروسية عن طرح سياراتها الجديدة Kaiyi X7 Kunlun، وتنتمي السيارة الروسية الجديدة لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية

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- أبعاد Kaiyi X7 Kunlun الروسية :

مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية

تأتي سيارة Kaiyi X7 Kunlun الـ SUV  الرياضية بطول 4.70 مم ، وعرض 196 مم ، وارتفاع 170 مم وتصل سعه حقيبتها الخلفية الي 1566 مم .

- محرك Kaiyi X7 Kunlun الروسية :

مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية

زودت سيارة Kaiyi X7 Kunlun الروسية بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 186 حصان، بالإضافة الي محرك اخر سعه 2000 سي سي ، ينتج قوة 238 حصان .

- مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية :

مواصفات Kaiyi X7 Kunlun الروسية

تحتوي سيارة Kaiyi X7 Kunlun الروسية الجديدة علي العديد من المواصفات منها، مصابيح LED مميزة التصميم، وبها سقف بانوراما كبير، وبها 4 وسائد هواء لحماية الركاب أثناء الحوادث، وزودت بمقاعد تحتوي علي أنظمة تدفئة، وبها شاشة تعمل باللمس متطورة مقاس 14.6 بوصة.
 

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