5 سيارات تغيرت أسعارها مع بداية فبراير .. منها صني وأكسنت RB

شهدت بعض أسعار السيارات في مصر، عدد من التغيرات السعرية الجديدة مع بداية شهر فبراير الجاري، حيث ارتفعت اسعار السيارة نيسان صني 2024 بقيمة قدرها 83 ألف جنيه عن جميع الفئات المقدمة محليًا، وزيادة 150 ألف جنيه في أسعار السيارة نيسان سنترا.

وشهدت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 زيادة سعرية قدرها 135 ألف جنيه شملت الفئة الاولى والثانية، وزيادة 150 ألف جنيه عن جميع فئات السيارة شيري تيجو 8 فئة الـ 5 و الـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى زيادة سعرية شملت النسخة هيونداي اكسنت RB بقيمة تتراوح بين 160 ألف حتى 220 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة لـ 5 سيارات تغيرت أسعارها مع بداية فبراير

5 سيارات تغيرت أسعارها مع بداية فبراير

1 - نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على ناقل سرعات مانيوال 5 غيار للفئة الاولى، بينما تأتي جيمع الفئات الاخرى بناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، 134نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

أسعار نيسان صني موديل 2024

الفئة الأولى بسعر 695.400 ألف جنيه بدلاً من 612.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 726.500 ألف جنيه بدلاً من 643.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 747 ألف جنيه بدلاً من 664 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 761 ألف جنيه بدلاً من 678 ألف جنيه.

5 سيارات تغيرت أسعارها مع بداية فبراير

2 – هيونداي اكسنت RB

تتسارع هيونداي اكسنت RB من 0 لـ 100 كم/س في 11.1 ثانية، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 125 حصانا، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024

الفئة الأولى بسعر 860 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 890 ألف جنيه بدلاً من 710 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 915 ألف جنيه بدلاً من 725 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 930 ألف جنيه بدلاً من 740 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 970 ألف جنيه بدلاً من 750 ألف جنيه.

5 سيارات تغيرت أسعارها مع بداية فبراير

3 - شيري تيجو 7

تضم السيارة محرك 4 سلندر "تيربو" 1500 سي سي، بقوة إجمالية 145 حصانا و210 نيوتن متر، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/س، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100كيلومتر.

اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و125 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و185 ألف جنيه بدلاً من مليون و50 ألف جنيه.

5 سيارات تغيرت أسعارها مع بداية فبراير

4 - شيري تيجو 8

زودت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بناقل سرعات 6 غيار "أوتوماتيك"، طراز DSG، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع محرك تيربو 1500 سي سي ،4 سلندر، بقوة إجمالية 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران.

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024

الفئة الاولى 5 راكب بسعر مليون و335 ألف جنيه بدلاً من مليون و185 ألف جنيه.

الفئة الثانية 5 راكب بسعر مليون و410 ألف جنيه بدلاً من مليون و260 ألف جنيه.

الفئة الأولى 7 راكب بسعر مليون و385 ألف جنيه بدلاً من مليون و235 ألف جنيه.

الفئة الثانية 7 راكب بسعر مليون و460 ألف جنيه بدلاً من مليون و310 ألف جنيه.

5 سيارات تغيرت أسعارها مع بداية فبراير

5 – نيسان سنترا موديل 2024

تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، 1600 cc، بقوة إجمالية 118 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024

الفئة الأولى بسعر 971 ألف بدلاً من 821 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 999 ألف جنيه بدلاً من 849 ألف جنيه.