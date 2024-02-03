السعر الرسمي لأرخص سيارة فرنسية في مصر موديل 2024

تعتبر السيارة CITROEN C-ELYSEE، هي ارخص سيارة تحمل شعار العلامة الفرنسية في مصر، بين موديلات 2024، وتقدم هذه النسخة محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتنمي إلى عائلة السيدان، وبسعر يبدأ من 889,000 جنيه للفئة الأولى COMFORT.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، السعر الرسمي للسيارة CITROEN C-ELYSEE موديل 2024 في مصر، وعرض ابرز مواصفاتها الفنية.

السيارة CITROEN C-ELYSEE موديل 2024

مواصفات CITROEN C-ELYSEE موديل 2024 الفنية

يبلغ زمن التسارع للسيارة CITROEN C-ELYSEE موديل 2024 نحو 12.7 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، حيث دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 115 حصانا.

السيارة CITROEN C-ELYSEE موديل 2024

ويصل العزم الأقصى للدوران إلى 150 نيوتن متر، بينما تعتمد CITROEN C-ELYSEE موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 7.3 لتر/100 كيلومتر.

السيارة CITROEN C-ELYSEE موديل 2024

تجهيزات السيارة CITROEN C-ELYSEE موديل 2024

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

مثبت سرعة.

جنوط.

نوافذ كهربائية.

ريموت تحكم.

سنتر لوك.

السيارة CITROEN C-ELYSEE موديل 2024

وسائد هوائية.

فرامل ABS.

برنامج EBD للفرامل.

نظام الثبات الالكتروني.

مرايات كهربائية.

نظام صوتي ترفيهي.

إنذار مانع للسرقة.

أسعار CITROEN C-ELYSEE موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك COMFORT موديل 2024 CITROEN C-ELYSEE بسعر 889,000 جنيه.

الفئة الثانية اوتوماتيك LUXURY موديل 2024 CITROEN C-ELYSEE بسعر 959,000 جنيه.