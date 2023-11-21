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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الأسعار الجديدة.. أغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر

ستروين C5 ايركورس
ستروين C5 ايركورس موديل 2024

تقدم شركة ستروين عملاق تصنيع السيارات الفرنسية، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة في مصر، أرخص هذه الاصدارات هي النسخة سي اليزيه والتي تنتمي إلى فئة السيدان، ولكن تظل النسخة C5 اير كروس والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، هي الاغلى سعرًا بين جميع سيارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري.

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ستروين C5 ايركورس موديل 2024 

وشهدت الايام الماضية من شهر نوفمبر الجاري، زيادة سعرية جديدة للسيارة ستروين C5 اير كروس، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، حيث ارتفعت الفئة الاولى بنسبة قدرها 84 الف جنيه، و89 الف جنيه للفئة الثانية، وشهدت الفئة الثالثة زيادة بلغت 109 آلاف جنيه، هي والفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

ستروين C5 ايركورس موديل 2024 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ستروين C5 اير كورس موديل 2024 في مصر، وأبرز مواصفاتها الفنية.

 

المواصفات الفنية للسيارة ستروين C5 ايركورس موديل 2024

 

  • تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكونا من 6 نقلات مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.
  • دعمت ستروين C5 ايركورس بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "تيربو" بقوة اجمالية 165 حصانا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران.
ستروين C5 ايركورس موديل 2024 
  • تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كم/س في غضون 9.4 ثانية.
  • تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 201 كيلومتر في الساعة.
  • تستخدم 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
ستروين C5 ايركورس موديل 2024 

أسعار ستروين C5 ايركورس موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و479 ألف جنيه بدلاً من مليون و395 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و609 آلاف جنيه بدلاً من مليون و520 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و679 ألف جنيه بدلاً من مليون و570 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و779 ألف جنيه بدلاً من مليون و670 ألف جنيه.

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