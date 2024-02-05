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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو 301 موديل 2024 تباع بالسعر الرسمي

محرك بيجو 301 موديل
محرك بيجو 301 موديل 2024 الفرنسية

يتوافر للصناع الفرنسي بالسوق المصري عدد كبير كم طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجده تلك السيارات بالسوق المصري لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة تعمل علي راحة قائد السيارة ، وجاء تلك الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

محرك بيجو 301 موديل 2024 الفرنسية

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- مواصفات بيجو 301 موديل 2024 :

محرك بيجو 301 موديل 2024 الفرنسية

زودت سيارة بيجو 301 موديل 2024 بالكثير من المواصفات الحديثة منها ،  زجاج كهربائي، وعجلة قيادة متحركة في اتجاهين، ومدخل USB، ومشغل أسطوانات، بالإضافة الي خاصية التوصيل لاسلكيًا، و بلوتوث.

محرك بيجو 301 موديل 2024 الفرنسية

بالإضافة الي ان بيجو 301 تمتلك أيضا العديد من المميزات منها، كاميرا خلفية للمساعدة بـ ركن السيارة، وحساسات ركن خلفية، وشاشة لتشغيل الوسائط باللمس، وفرش جلد، وزودت السيارة بخاصية مثبت للسرعة، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية طي المقاعد الخلفية.

- محرك بيجو 301 موديل 2024 الفرنسية :

محرك بيجو 301 موديل 2024 الفرنسية

سرعة بيجو 301 القصوى موديل 2024 تصل الي 188 كم/ساعة ، وتخرج قوة 115 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع بيجو 301 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر .

- أسعار بيجو 301 موديل 2024 السيدان الجديدة :

محرك بيجو 301 موديل 2024 الفرنسية

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 949 ألف جنيه .

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