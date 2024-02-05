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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات زيرو لمحبي الهاتشباك .. اعرف الأسعار

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات المتنوعة، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، حيث حققت هذه الفئة شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارة نسبة إلى الأبعاد المتقاربة والتصميم صغير الحجم نسبيًا، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل طراز وعلامة تجارية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات "زيرو" من فئة الهاتشباك بالسوق المصري.

سيارات هاتشباك 

1 - فيات 500

زودت السيارة بمحرك 1400 CC، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 100 حصان، و131 نيوتن/متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع القدرة على الانطلاق والتسارع من النقطة 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة تستغرق 10.5 ثانية، إضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يبلغ 5.8 لتر/100 كيلومتر.

وبلغت الأسعار الرسمية للسيارة فيات 500 موديل 2023 ما بين 900 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه.

سيارات هاتشباك 

2 – اوبل كورسا 

تضم السيارة محركا ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر تيربو، بقوة قدرها 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1200 سي سي، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومدة زمنية قدرها 8.7 ثانية، وذلك للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع الثبات 0.

تراوح السعر الرسمي للسيارة أوبل كورسا 2024 بين مليون و149 ألفا و990 جنيها ومليون و199 ألفا و990 جنيها.

سيارات هاتشباك 

3 - ميتسوبيشي ميراج

 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، وعزم دوران 100 نيوتن متر، قوة اجمالية 76 حصان، وناقل سرعات أوتوماتيكي مع تقنية الدفع الامامي.

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج بسعر رسمي يبلغ 755 ألف جنيه. 

سيارات هاتشباك 

4 - فولكس فاجن جولف

تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء ثماني النقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 8.2 ثانية.

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة نحو مليون و770 ألف جنيه.

سيارات هاتشباك 

5 - ستروين C3

تعتمد السيارة ستروين C3 على محرك 1200 CC، بقوة إجمالية قدرها 110 حصان، و ناقل حركة من 6 سرعات "أوتوماتيك"، مع تجهيزات تتضمن قفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية جانبية أيضا، ونظام مغادرة المسار، ومثبت سرعة، و ونظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات تتضمن شاشة 7 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة تدعم الكثير من وسائل التحكم.

تقدم الفئة الأولى من السيارة بسعر 1,054,000 جنيه و 1,189,000 جنيه للفئة الثانية.

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