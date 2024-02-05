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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة لأصحاب الدخل المتوسط بسعر أقل من 70 ألف جنيه

سيارات مستعملة للدخل
سيارات مستعملة للدخل المتوسط تحت 70 ألف جنيه

السوق المصري للسيارات المستعملة يتواجد به الكثير من طرازات السيارات المتوافرة للبيع، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من المشاكل التي اثرت علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

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وتتوافر في السوق المصري للسيارات المستعملة عدد من الطرازات بأسعار مناسبة لأصحاب الدخل المتوسط، منها:

1- فورد فيستا موديل 1996 :

تنقل قوة سيارة فورد فيستا من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتحصل فيستا علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه ونصف ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

 فورد فيستا موديل 1996 

تباع سيارة فورد فيستا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

2- رينو أوبتيما موديل 1999 :

تمكنت رينو أوبتيما من قطع مسافة تصل الي 180 ألف /كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

رينو أوبتيما موديل 1999

تتوافر رينو أوبتيما موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- فيات 132موديل 1973 :

تحصل سيارة فيات 132 موديل 1973 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية.

فيات 132موديل 1973 

سعر فيات 132 موديل 1973 يصل داخل سوق السيارات المصري الي 50 ألف جنيهن ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

4- مازدا 626 موديل 1982 :

تباع مازدا 626 موديل 1982 بسوق المستعمل باللون الأحمر، وتمكنت 626 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

مازدا 626 موديل 1982

يبلغ سعر سيارة مازدا 626 موديل 1982 في سوق السيارات 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة.

5- تويوتا كورولا موديل 1980 :

تنتمي تويوتا كورولا موديل 1980 لفئة السيارات السيدان، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ونصف، وبها دهانات خارجية .

تويوتا كورولا موديل 1980 

تتوافر تويوتا كورولا موديل 1980 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية.

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