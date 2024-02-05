هوندا سيفيك أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه.. صور

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد غير محدود من طرازات السيارات المستعملة التي تم اتاحتها للبيع ، بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سعر هوندا سيفيك موديل 1988 بسوق المستعمل

- محرك هوندا سيفيك موديل 1988 :

سعر هوندا سيفيك موديل 1988 بسوق المستعمل

تنقل قوة سيارة هوندا سيفيك موديل 1988 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت سيفيك من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/ساعة ، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات هوندا سيفيك السيدان :

سعر هوندا سيفيك موديل 1988 بسوق المستعمل

وزودت سيارة هوندا سيفيك موديل 1988 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية ، وصداد امامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات جانبية يمكن تعديلها يدوياً باللون الأسود، وبها 4 مقابض للأبواب ، وتمتلك أضاءه خلفية ، ومصابيح ضباب أمامية ، وبها 4 جنوط للكاوتش ، وتم تثبيت شعار شركة هوندا علي مقدمة السيارة .

- سعر هوندا سيفيك موديل 1988 بسوق المستعمل :

سعر هوندا سيفيك موديل 1988 بسوق المستعمل

وتباع سيارة هوندا سيفيك موديل 1988 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .