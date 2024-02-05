هوندا سيفيك أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه.. صور

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد غير محدود من طرازات السيارات المستعملة التي تم اتاحتها للبيع ، بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- محرك هوندا سيفيك موديل 1988 :
تنقل قوة سيارة هوندا سيفيك موديل 1988 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت سيفيك من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/ساعة ، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .
- مواصفات هوندا سيفيك السيدان :
وزودت سيارة هوندا سيفيك موديل 1988 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية ، وصداد امامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات جانبية يمكن تعديلها يدوياً باللون الأسود، وبها 4 مقابض للأبواب ، وتمتلك أضاءه خلفية ، ومصابيح ضباب أمامية ، وبها 4 جنوط للكاوتش ، وتم تثبيت شعار شركة هوندا علي مقدمة السيارة .
- سعر هوندا سيفيك موديل 1988 بسوق المستعمل :
وتباع سيارة هوندا سيفيك موديل 1988 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .