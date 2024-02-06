أكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023 .. وسعرهم الرسمي الآن

كشفت أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن حجم مبيعات سيارات الكروس أوفر الرياضية، لعام 2023 في السوق المصري، وجاءت السيارة ام جي ZS في المقدمة بعدد 2268 سيارة وحصة سوقية 40% تقريبًا، وفي المرتبة الثانية السيارة كيا اكسيد بعدد 1097 سيارة وحصة قدرها 20% تقريبًا.

وفي المركز الثالث جاءت السيارة أوبل موكا بعدد 556 سيارة وحصة تقترب من 10%، وجاءت بيجو 2008 في المرتبة الرابعة بعدد 366 سيارة وحصة 6%، وحققت السيارة جيلي كول راي المركز الخامس بعدد مبيعات قدر بـ 332 سيارة وحصة تقترب من 6%.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة لأكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023 بالسوق المصري

أكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023 بالسوق المصري

1 – أسعار ام جي ZS 2024

الفئة الأولى ام جي ZS 2024 بسعر 989,990 جنيه.

الفئة الثانية ام جي ZS 2024 بسعر 1,009,990 جنيه.

الفئة الثالثة ام جي ZS 2024 بسعر 1,029,990 جنيه.

أكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023 بالسوق المصري

2 – أسعار كيا اكسيد 2024

الفئة الأولى كيا اكسيد موديل 2024 بسعر 1,429,900 جنيه.

الفئة الثانية كيا اكسيد موديل 2024 بسعر 1,499,900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا اكسيد موديل 2024 بسعر 1,599,900 جنيه.

أكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023 بالسوق المصري

3 – أسعار أوبل موكا 2024

تقدم السيارة أوبل موكا موديل 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر 1,649,990 جنيه

أكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023 بالسوق المصري

4 – أسعار بيجو 2008 موديل 2024

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2024 بسعر 1,599,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2024 بسعر 1,719,990 جنيه.

أكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023 بالسوق المصري

5 – أسعار جيلي كول راي 2024

الفئة الاولى جيلي كول راي موديل 2024 بسعر 1,012,900 جنيه.

الفئة الثانية جيلي كول راي موديل 2024 بسعر 1,166,900 جنيه.

الفئة الثالثة جيلي كول راي موديل 2024 بسعر 1,188,900 جنيه