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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب ميتسوبيشي جالنت بـ 100 ألف جنيه

مواصفات ميتسوبيشي
مواصفات ميتسوبيشي جالنت موديل 1991

السوق المصري للسيارات المستعملة يتواجد به عدد كبير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها والحصول عليها، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .

مواصفات ميتسوبيشي جالنت موديل 1991

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بالإضافة الي ان سوق السيارات المصري للمستعملة يتميز بسهولة إعادة بيع السيارات ، ويتم توافر قطع غيارها بسهولة .

- محرك ميتسوبيشي جالنت موديل 1991 :

مواصفات ميتسوبيشي جالنت موديل 1991

تحصل ميتسوبيشي جالنت موديل 1991 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأخضر، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

- مواصفات ميتسوبيشي جالنت موديل 1991 :

مواصفات ميتسوبيشي جالنت موديل 1991

زودت سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1991 بالعديد من المميزات منها، إشارات امامية تم تثبيتها علي الصداد الأمامي ، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي ، وتم تثبيت زوج من الإشارات علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه سير السيارة ، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

- سعر ميتسوبيشي جالنت موديل 1991 :

مواصفات ميتسوبيشي جالنت موديل 1991

تتوافر سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1991 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .
 

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