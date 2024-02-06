بعد الزيادات.. اعرف سعر هيونداي توسان 2024 الحالي

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من طرازات الصانع الكوري موديل 2024 التي تم إتاحتها أمام المواطنين المصريين لاختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم ، وتوافره تلك الإصدارات الجديدة بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، ورغم ذلك تم إتاحتها بالسوق المصري لتسهيل عملية الشراء على المواطنين .

أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد الزيادات

- محرك هيونداي توسان موديل 2024 :

أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد الزيادات

تستهلك هيونداي توسان الجديدة 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وبها خزان وقود سعه 54 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، بها قوة 180 حصان، وتصل سرعة توسان القصوى الي 201 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ هيونداي توسان الجديدة :

أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد الزيادات

زودت هيونداي توسان موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان منها، أحزمة أمان، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP ، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد الزيادات :

أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد الزيادات

الفئة الأولى من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 800 ألف جنيه، ويصل السعر السوقي للفئة الثانية الي 2 مليون 850 ألف جنيه.