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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين علبة التروس الأوتوماتيك والـCVT | تفاصيل

الفرق بين الفتيس
الفرق بين الفتيس الأوتوماتيك والـCVT

ناقل الحركة الأوتوماتيك عبارة عن تطوير حديث لعلبة التروس العادية ليقوم بنقل الطاقة الناتجة من المحرك الي المحور الدوار بالعجلات، إما بالنسبة الي ناقل الحركة من فئة CVT فـ هو عبارة عن ناقل حركة مصنوع من بكرتين متصلتين بحزام مطاطي، وهو دائم التغير من الأول إلى الخامس بشكل لا يشعر به السائق .

الفرق بين الفتيس الأوتوماتيك والـCVT 

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- يعرض موقع صدى البلد الفرق بين ناقل الحركة الأوتوماتيك والـ CVT  :

الفرق بين الفتيس الأوتوماتيك والـCVT 

- ناقل الحركة الأوتوماتيك :

1- علبة التروس الأوتوماتيك تستخدم نظام معقد من التروس لتغيير السرعات .

2- يعمل ناقل الحركة الأوتوماتيك بشكل تلقائي حسب سرعة السيارة ، وحمل المحرك .

3- تجربة قيادة ناقل الحركة الأوتوماتيك مريحة ولا تحتاج إلى تدخل السائق .

4- ناقل الحركة الأوتوماتيك يستهلك طاقة إضافية نتيجة للفقد في نقل الحركة.

- ناقل الحركة CVT المتغير باستمرار :

الفرق بين الفتيس الأوتوماتيك والـCVT 

1- يعتمد ناقل الحركة CVT المتغير علي نظام من الأحزمة لتوفير نطاق لانهائي من النسب.

2- السيارات التي تعمل بـ ناقل الحركة CVT تتسارع بسهولة وبدون تقطع بين السرعات .

3- ناقل الحركة CVT يستخدم نسب أقل من الوقود مقارنة بـ نواقل الحركة الأخرى .

4- يتعرض ناقل الحركة CVT الي العديد من مشاكل المتانة .

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