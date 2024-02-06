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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ160 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بالسوق المحلي

بـ 160 ألف جنيه
بـ 160 ألف جنيه سيارات مستعملة بالسوق المحلي

يتوافر بالسوق المصري للسيارات المستعملة باقة مميزة من طرازات السيارات المطروحة للبيع ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، بالإضافة الي ان سوق المستعمل يتميز بسهولة بيع طرازاته مرة اخري ، ويتوافر قطع غيارها بسهولة .

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- فولكس فاجن جولف موديل 1988 :

زودت  فولكس فاجن جولف موديل 1988 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فولكس فاجن جولف موديل 1988 

تباع سيارة  فولكس فاجن جولف موديل 1988 داخل سوق السيارات المصري بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- شانجان بيني موديل 2008 :

تمكنت شانجان بيني من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

شانجان بيني موديل 2008

تتوافر شانجان بيني موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- سيات ابيزا موديل 1994 :

سيات ابيزا موديل 1994 متصل بها علبة تروس مانيوال، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي، وتمكنت إبيزا من قطع مسافة تصل الي 399 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

سيات ابيزا موديل 1994

سعر سيات ابيزا موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- فيات فلوريدا موديل 2005 :

تنتمي  فيات فلوريدا موديل 2005 لفئة السيارات الهاتشباك ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

فيات فلوريدا موديل 2005

يبلغ سعر  فيات فلوريدا موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- سيتروين AX موديل 1995 :

تصل قوة سيارة سيتروين AX موديل 1995 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت سيتروين AX من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية وبها رخصة سارية .

 سيتروين AX موديل 1995 

تتواجد سيتروين AX موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

 

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