بـ160 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بالسوق المحلي

يتوافر بالسوق المصري للسيارات المستعملة باقة مميزة من طرازات السيارات المطروحة للبيع ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، بالإضافة الي ان سوق المستعمل يتميز بسهولة بيع طرازاته مرة اخري ، ويتوافر قطع غيارها بسهولة .

- فولكس فاجن جولف موديل 1988 :

زودت فولكس فاجن جولف موديل 1988 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فولكس فاجن جولف موديل 1988

تباع سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1988 داخل سوق السيارات المصري بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- شانجان بيني موديل 2008 :

تمكنت شانجان بيني من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

شانجان بيني موديل 2008

تتوافر شانجان بيني موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- سيات ابيزا موديل 1994 :

سيات ابيزا موديل 1994 متصل بها علبة تروس مانيوال، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي، وتمكنت إبيزا من قطع مسافة تصل الي 399 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

سيات ابيزا موديل 1994

سعر سيات ابيزا موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- فيات فلوريدا موديل 2005 :

تنتمي فيات فلوريدا موديل 2005 لفئة السيارات الهاتشباك ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

فيات فلوريدا موديل 2005

يبلغ سعر فيات فلوريدا موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- سيتروين AX موديل 1995 :

تصل قوة سيارة سيتروين AX موديل 1995 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت سيتروين AX من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية وبها رخصة سارية .

سيتروين AX موديل 1995

تتواجد سيتروين AX موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .