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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان إكس تريل تظهر لأول مرة بهذه الأسعار.. وصلت كام؟

محرك نيسان X-Trail
محرك نيسان X-Trail الجديدة

كشفت وكيل سيارات نيسان بمصر عن توافر النسخة الجديدة من نيسان X-Trail الجديدة ، وتعمل نيسان الجديدة بتقنية الـ e-Power التي تقدم لأول مرة بمصر، وتنتمي  إكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك نيسان X-Trail الجديدة

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- محرك نيسان X-Trail الجديدة  :

محرك نيسان X-Trail الجديدة

تعتمد سيارة نيسان X-Trail الجديدة علي محرك 3 سلندر سعه 1500 سي سي  ، يعمل كـ مولد لشحن بطارية سعه 1.8 كيلووات/ساعة ، من أجل تشغيل المحركات الكهربائية ، وتنتج قوة 205 حصان، وعزم دوران يصل الي 525 نيوتن/متر، وتحتاج السيارة الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- مواصفات نيسان إكس تريل الجديدة :

محرك نيسان X-Trail الجديدة

زودت سيارة نيسان إكس تريل الجديدة بالعديد من المميزات منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصه، وتدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من bose مكون من 10 سماعات للصوت ، وبها نظام ملاحة متطور ، وخرائط ثلاثية الأبعاد.

- سعر نيسان X-Trail الجديدة  :

محرك نيسان X-Trail الجديدة

تتوافر سيارة نيسان X-Trail الجديدة للبيع بالسوق المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه ، ويرتفع السعر ليصل الي 2 مليون جنيه .

 

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