نيسان إكس تريل تظهر لأول مرة بهذه الأسعار.. وصلت كام؟

كشفت وكيل سيارات نيسان بمصر عن توافر النسخة الجديدة من نيسان X-Trail الجديدة ، وتعمل نيسان الجديدة بتقنية الـ e-Power التي تقدم لأول مرة بمصر، وتنتمي إكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك نيسان X-Trail الجديدة

- محرك نيسان X-Trail الجديدة :

محرك نيسان X-Trail الجديدة

تعتمد سيارة نيسان X-Trail الجديدة علي محرك 3 سلندر سعه 1500 سي سي ، يعمل كـ مولد لشحن بطارية سعه 1.8 كيلووات/ساعة ، من أجل تشغيل المحركات الكهربائية ، وتنتج قوة 205 حصان، وعزم دوران يصل الي 525 نيوتن/متر، وتحتاج السيارة الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- مواصفات نيسان إكس تريل الجديدة :

محرك نيسان X-Trail الجديدة

زودت سيارة نيسان إكس تريل الجديدة بالعديد من المميزات منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصه، وتدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من bose مكون من 10 سماعات للصوت ، وبها نظام ملاحة متطور ، وخرائط ثلاثية الأبعاد.

- سعر نيسان X-Trail الجديدة :

محرك نيسان X-Trail الجديدة

تتوافر سيارة نيسان X-Trail الجديدة للبيع بالسوق المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه ، ويرتفع السعر ليصل الي 2 مليون جنيه .