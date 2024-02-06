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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اتعلم إزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

اتعلم أزاي تبيع
اتعلم أزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات المستعملة للبيع، وتم عرض تلك السيارات للبيع من أجل الحصول علي سيارات اخري بإمكانيات ومحرك أقوي ، وبالتالي أي شخص يريد ان يقوم ببيع سياراته يريد ان يحصل من بيعها علي اعلي سعر ممكن .

 اتعلم أزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

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وذلك من أجل استخدام تلك الأموال في شراء سيارة اخري بحالة جيدة، ومن هنا يجب وضع مجموعة من المعايير من أجل بيع سياراتك باعلي سعر ممكن :

 اتعلم أزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

1- قراءة دليل أي سيارة قبل شراءها :

الدليل الخاص بالسيارة يتضمن أي مشكلة ظهرة في السيارة ويعرض كيفية حلها ، وذلك في حالة اذا اردت ان تقوم بالكشف علي السيارة بنفسك بدون الذهاب الي أي مركز صيانة .

2- تدير الإطارات واستبدال التالف منها :

 اتعلم أزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

قبل الذهاب الي بيع سياراتك يجب ان تقوم بتدوير جميع الإطارات لضمان تأكل الإطارات بتساوي ، واذا كان يوجد أي عطل بـ أي إطار بالسيارة يجب ان تقوم بتغير الإطارات علي الفور .

3- تغير زيت السيارة باستمرار :

 اتعلم أزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

يجب تغيير زيت السيارة باستمرار حسب نوع واستخدام سياراتك ، وذلك من أجل المحافظة علي محرك السيارة وضمان عملة لأطول فترة ممكنة .

4- تغيير فلاتر الهواء :

لضمان عمل مختلف أجزاء السيارة بأمان وبدون أعطال يجب علي ملاك السيارات القيام بـ  تغيير فلاتر الهواء بشكل دوري.

5- مراجعة سوائل السيارة بانتظام :

 اتعلم أزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

يجب ان يقوم أصحاب السيارة قبل بيعها بـ فحص السوائل مثل سائل التبريد، وسائل الفرامل، سائل التوجيه المعزز “الباور” .

6- الكشف علي الأضواء :

 اتعلم أزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

الأضواء تعطي السيارة شكل جمالي وتبرز مختلف أجزاء السيارة ، وبالتالي قبل بيع السيارة يجب التأكد من عمل جميع أضواء السيارة بما فيها الإشارات الجانبية .

7- ضمان عمل البطارية بفاعلية :

 اتعلم أزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

يجب قبل عرض السيارة للبيع ان يقوم ملاكها من التأكد من عمل البطارية بانتظام ، واذا ظهر بها أي خلل يجب تغيرها قبل عرض السيارة للبيع .

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