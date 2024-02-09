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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة مستعملة موديل 2020 في مصر

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2020

تصدرت السيارة لادا جرانتا قائمة أرخص السيارات المطروحة في مصر لفترات كبيرة، حيث كانت من أبرز السيارات الاقتصادية، ومازالت السيارة تظهر للبيع بأسعار مناسبة، مقارنة بزيادة أسعار السيارة التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

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وظهرت إحدى سيارات لادا جرانتا للبيع على الانترنت، حيث تنتمي النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى موديلات 2020، وتباع بعد أن قطعت عدد كيلومترات يقدر بـ 55 ألف كيلومترًا، بالاضافة إلى حالة جيدة، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل.

لادا جرانتا موديل 2020 

وتشير البيانات الخاصة بالسيارة انها خضعت لجميع الصيانات الدورية، بينما تأتي بعدد من التجهيزات تتضمن وسائد هوائية أمامية بعدد 2، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونوافذ أمامية كهربائية، حيث تنتمي هذه النسخة إلى اصدارات الفئة الأولى.

لادا جرانتا موديل 2020 

كما تضم السيارة  لادا جرانتا 2020، مكيف هواء، عجلة قيادة باور، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي، انذار، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال خماسي النقلات، مع محرك 1600 سي سي، بقوة 87 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

لادا جرانتا موديل 2020 

ويمكن للسيارة لادا جرانتا الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 172 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك كمية من الوقود قدرها 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، مع وقت للتسارع يبلغ 12.5 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 حتى بلوغ سرعة 100 كم/ساعة.

لادا جرانتا موديل 2020 

سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2020 

 

تباع السيارة لادا جرانتا موديل 2020، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت عبر إحدى المنصات المتخصصة في مجال بيع السيارات الكترونيًا، بسعر 380 ألف جنيه.

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