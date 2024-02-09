سعر أرخص سيارة مستعملة موديل 2020 في مصر

تصدرت السيارة لادا جرانتا قائمة أرخص السيارات المطروحة في مصر لفترات كبيرة، حيث كانت من أبرز السيارات الاقتصادية، ومازالت السيارة تظهر للبيع بأسعار مناسبة، مقارنة بزيادة أسعار السيارة التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

وظهرت إحدى سيارات لادا جرانتا للبيع على الانترنت، حيث تنتمي النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى موديلات 2020، وتباع بعد أن قطعت عدد كيلومترات يقدر بـ 55 ألف كيلومترًا، بالاضافة إلى حالة جيدة، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل.

لادا جرانتا موديل 2020

وتشير البيانات الخاصة بالسيارة انها خضعت لجميع الصيانات الدورية، بينما تأتي بعدد من التجهيزات تتضمن وسائد هوائية أمامية بعدد 2، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونوافذ أمامية كهربائية، حيث تنتمي هذه النسخة إلى اصدارات الفئة الأولى.

لادا جرانتا موديل 2020

كما تضم السيارة لادا جرانتا 2020، مكيف هواء، عجلة قيادة باور، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي، انذار، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال خماسي النقلات، مع محرك 1600 سي سي، بقوة 87 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

لادا جرانتا موديل 2020

ويمكن للسيارة لادا جرانتا الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 172 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك كمية من الوقود قدرها 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، مع وقت للتسارع يبلغ 12.5 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 حتى بلوغ سرعة 100 كم/ساعة.

لادا جرانتا موديل 2020

سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2020

تباع السيارة لادا جرانتا موديل 2020، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت عبر إحدى المنصات المتخصصة في مجال بيع السيارات الكترونيًا، بسعر 380 ألف جنيه.