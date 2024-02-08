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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري إم جي 5 موديل 2020 بأرخص سعر في مصر

صدى البلد

ظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2020، للبيع على الانترنت، بعدما قطعت مسافة إجمالية قدرها 100 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت حالة المستعمل، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، ولعل من ابرز مميزات هذه النسخة هو انتمائها إلى الفئة LUXURY عالية التجهيزات.

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تضم السيارة إم جي 5 موديل 2020 عدد كبير من التجهيزات ومنها، فتحة سقف، مرايات جانبية كهربائية، اضاءة أمامية وخلفية LED، مصابيح نهارية، بالاضافة إلى جنوط رياضية، كاميرا خلفية وأمامية، وتقنيات داخلية تتضمن شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، مثبت سرعة، وسائد هوائية.

 إم جي 5 موديل 2020 

كما تضم السيارة إم جي 5 موديل 2020 مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء، قفل مركزي، ريموت تحكم، زجاج كهربائي، كاميرا محيطة، مقعد للسائق بتحكم كهربائي، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لتسهيل دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي ترفيهي مميز، زجاج خلفي مظلل.

 إم جي 5 موديل 2020 

وتعمل السيارة إم جي 5 موديل 2020 بمحرك 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 120 حصان و150 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك "دفع أمامي"، ومدة تسارع قدرها 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

 إم جي 5 موديل 2020 

سعر السيارة إم جي 5 موديل 2020 

 

ظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2020 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بواسطة إحدى الصفحات، بسعر يبلغ 820 ألف جنيه.

 إم جي 5 موديل 2020 
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