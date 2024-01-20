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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إم جي 5 موديل 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو.. اعرف سعرها

ام جي 5
ام جي 5

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2024، للبيع على الانترنت وهي بحالة الزيرو، حيث تأتي بمفهوم الفبريكا كاملة، مع انتمائها للفئة الأخيرة LUXURY كاملة التجهيزات، والتي وصل سعرها الرسمي إلى 949.990 جنيه بعد زيادات يناير الجديدة.

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وتأتي السيارة ام جي 5 موديل 2024، التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد كبير من الكماليات ومنها، فتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة، انذار مانع للسرقة، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية التحكم مع تقنية "ضم".

 ام جي 5

وتحتوي السيارة ام جي 5 على مقاعد كهربائية التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى مقاعد كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي، وفرامل يد كهربائية، وبلوتوث، كاميرا خلفية وامامية، مع حساسات ركن.

 ام جي 5

وتستمد ام جي 5 قوتها من وسواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 120 حصان و150 نيوتن متر لعزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية الحركة، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 5.8 لتر/ 100 كيلومتر.

 ام جي 5

وتحتوي السيارة على وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان ذات الـ 4 ابواب، بالاضافة إلى حقيبة تخزين خلفية تسع لـ 512 لتر.

 

سعر السيارة ام جي 5 موديل 2024 

 

تباع السيارة ام جي 5 موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر مليون جنيه.

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