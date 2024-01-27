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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ام جي RX5 PLUS موديل 2024 الجديدة .. اعرف بكام ؟

ام جي RX5 PLUS
ام جي RX5 PLUS

شهدت السيارة ام جي RX5 PLUS، زيادة سعرية جديدة خلال يناير الجاري، حيث قدرت بـ 60 الف جنيه، لتبدأ الفئة الأولى منها بسعر مليون و420 ألف جنيه، وتعتبر هذه النسخة من احدث اصدارات علامة MG في السوق المصري، عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع احدث الاسعار الرسمية للسيارة ام جي RX5 PLUS موديل 2024 في السوق المصري، وابرز المواصفات الفنية.

 

تضم السيارة ام جي RX5 PLUS موديل 2024 اضاءة نهارية، ومصابيح LED، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية ذات مظهر عصري، بالاضافة إلى جنوط 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات ضوئية، وحساسات حركة، كاميرا.

ام جي RX5 PLUS

وتحتوي ام جي RX5 PLUS موديل 2024 على بصمة لسهولة الدخول والخروج من السيارة، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة "مالتي فانكشن"، مكيف هواء، مقاعد كهربائية التحكم، وسائد هوائية للحماية.

ام جي RX5 PLUS

وتستمد السيارة ام جي RX5 PLUS موديل 2024 اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء 7 سرعات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصان، و275 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة.

ام جي RX5 PLUS

أحدث الأسعار الرسمية للسيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى ام جي RX5 PLUS موديل 2024 بسعر مليون و420  ألف جنيه بدلاً من مليون و360  الف جنيه.

الفئة الثانية ام جي RX5 PLUS موديل 2024 بسعر مليون و480 ألف جنيه بدلاً من مليون و420 الف جنيه.

ام جي RX5 PLUS
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