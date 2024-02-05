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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الرسمي لـ إم جي ZS موديل 2024 في مصر

إم جي ZS موديل 2024
إم جي ZS موديل 2024

تنتمي السيارة إم جي ZS موديل 2024 إلى عائلة الكروس أوفر الرياضية، وتعد من أشهر طرازات العلامة التجارية بالسوق المصري، ويتم تقديمها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وهي  COMFORT  و COMFORT ACC، بالإضافة إلى الفئة الثالثة عالية التجهيزات LUXURY، مع أسعار رسمية تبدأ من 989,990 جنيها.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة إم جي ZS موديل 2024 في مصر، وعرض أبرز المواصفات الفنية.

إم جي ZS موديل 2024 

أبعاد إم جي ZS موديل 2024

 

  • عرض السيارة الكلي 1809 مم.
  • إجمالي طول السيارة 4314 مم
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1624 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2585 مم.
إم جي ZS موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة إم جي ZS موديل 2024 

 

  • تستهلك السيارة إم جي ZS موديل 2024 نحو 5.8 لترًا من الوقود، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
  • تأتي MG ZS بمحرك 1500 CC رباعي الأسطوانات.
  • تنتج السيارة 119 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.
إم جي ZS موديل 2024 
  • تستخدم السيارة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 4 غيارات.
  • تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
  • يقدر زمن وصول السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة نحو 10.9 ثانية.
إم جي ZS موديل 2024 

أسعار إم جي ZS موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك COMFORT موديل 2024 بسعر 989,990 جنيها.

الفئة الثانية أوتوماتيك COMFORT ACC موديل 2024 بسعر 1,009,990 جنيها.

الفئة الثالثة أوتوماتيك LUXURY موديل 2024 بسعر 1,029,990 جنيها.

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