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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب MG 5 موديل 2024 "بحالة الزيرو" .. اعرف بكام ؟

سيارة MG 5 موديل
سيارة MG 5 موديل 2024

ظهرت السيارة MG 5 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو، عبر احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتعد هذه السيارة من اشهر اصدارات العلامة التجارية "إم جي"، بالاضافة إلى تصدرها قائمة الأرخص سعرًا بين باقي الطرازات.

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وتباع السيارة MG 5 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن اصدارات الفئة الاولى COMFORT، والتي تضم باقة من التجهيزات منها، نظام ترفيهي صوتي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي، ريموت تحكم، مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS.

سيارة MG 5 موديل 2024 

وتحتوي السيارة على مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، سنتر لوك، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، بلوتوث، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع اضاءة أمامية نهارية، ومصابيح حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

سيارة MG 5 موديل 2024 

وزودت السيارة MG 5 موديل 2024 بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، متصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر/ساعة، وزمن للتسارع يقدر بـ 12.5 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سيارة MG 5 موديل 2024 

سعر السيارة MG 5 موديل 2024 

 

ظهرت السيارة MG 5 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع بحالة الزيرو، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات الكترونيًا، بسعر يبلغ 950 ألف جنيه للفئة الأولى COMFORT.

سيارة MG 5 موديل 2024 
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