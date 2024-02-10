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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة رياضية في 2024 .. وصلت كام ؟

جيلي GX3 برو موديل
جيلي GX3 برو موديل 2024

تعتبر السيارة GX3 برو، هي أرخص إصدارات العلامة التجارية الصينية جيلي، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المطروحة داخل السوق المصري، ضمن موديلات 2024، ويتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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وشهدت قائمة سيارات جيلي زيادة سعرية جديدة في مصر، شملت عددًا من الطرازات حيث ارتفعت اسعار النسخة كول راي الشكل الجديدة بقيمة تتراوح بين 160 ألف حتى 200 ألف جنيه، وزيادة 86 ألف للنسخة أوكافانجو.

جيلي GX3 برو موديل 2024

بينما ارتفعت اسعار السيارة جيلي GX3 برو موديل 2024 بقيمة سعرية إجمالية قدرها 65 ألف جنيه، وعلى الرغم من تلك الزيادة السعرية الرسمية، تبقى هذه النسخة هي ارخص سيارة ذات مظهر رياضي مقدمة مني جيلي الصينية في مصر.

جيلي GX3 برو موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي للسيارة جيلي GX3 برو وابرز مواصفاتها الفنية

 

مواصفات جيلي GX3 برو موديل 2024

 

تضم السيارة جيلي GX3 برو موديل 2024 مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات ركن، جنوط رياضية، قفل مركزي، ريموت تحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايات كهربائية جانبية، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

جيلي GX3 برو موديل 2024

وتحتوي جيلي GX3 برو موديل 2024 ايضا على وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD، ونظام الثبات الالكتروني، ونوافذ كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، 140 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك.

جيلي GX3 برو موديل 2024

سعر السيارة جيلي GX3 برو موديل 2024 الرسمي في مصر 

 

تقدم السيارة جيلي GX3 برو موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 864.900 ألف جنيه بدلاً من 799.900 ألف جنيه، بعد زيادة قدرها 65 ألف جنيه.

سيارة جيلي GX3 برو السعر الرسمي سعر جيلي GX3 برو سعر جيلي GX3 برو موديل 2024 سعر جيلي GX3 برو موديل 2024 الرسمي سعر السيارة جيلي GX3 برو

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