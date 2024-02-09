أرخص سيارة من جيتور 2024 بعد الزيادة الجديدة .. صور

شهدت قائمة سيارات جيتور الصينية، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، حيث تراوحت قيمتها بين 170 ألف و275 ألف جنيه، بحسب الطرازات والفئات، ومنها النسخة X70 موديل 2024، والتي تعد هي ارخص سيارة تقدمها جيتور، بين باقي الطرازات الرياضية عن فئة الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة جيتور X70 موديل 2024 بعد زيادات فبراير الجديدة، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

جيتور X70 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات جيتور X70 موديل 2024

محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو".

قوة إجمالية 147 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.

دفع أمامي.

قدرة تسارع من0 لـ 100 كم/ساعة في 10 ثواني.

شاشة وسائط 10 بوصة.

جنوط رياضية 18 بوصة.

جيتور X70 موديل 2024

عجلة القيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

أضواء نهارية LED.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

فتحة سقف بانوراما.

مرايات جانبية كهربائية "ضم".

جيتور X70 موديل 2024

بصمة.

نظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات.

بلوتوث ومدخل USB.

مكيف هواء.

وسائد هوائية للحماية.

مثبت سرعة.

فرامل ABS وEBD، نظام ESP.

جيتور X70 موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيتور X70 موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الأولى COMFORT موديل 2024 بسعر مليون و259 الف جنيه، بدلاً من سعرها السابق الذي بلغ مليون و89 الف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY موديل 2024 بسعر مليون و349 الف جنيه، بدلاً من سعرها السابق الذي بلغ مليون و159 الف جنيه.