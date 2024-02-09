سوزوكي فيتارا موديل 2023 "كسر زيرو" للبيع بهذا السعر

تنوعت السيارات المطروحة للبيع بين موديلات 2023، سواء من ناحية العلامات التجارية أومن ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميمات الهيكلية، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، ومن بينها النسخة سوزوكي فيتارا 2023.

وظهرت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023، للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تباع تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن خاضت مسافة إجمالية بسيطة قدرها 5000 كيلومترًا.

سوزوكي فيتارا موديل 2023

وتحتفط السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 بمفهوم الفبريكا بشكل كامل، سواء من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الثانية عالية التجهيزات Two tone، والتي تضم مرايات كهربائية جانبية، وعدد 4 زجاج كهربائي لجميع النوافذ، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج خلفي مظلل.

سوزوكي فيتارا موديل 2023

وتضم سوزوكي فيتارا موديل 2023 ايضا، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، نظام الثبات الالكتروني، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي للابواب.

سوزوكي فيتارا موديل 2023

وتحتوي السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 على زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

سوزوكي فيتارا موديل 2023

وتستمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنهضخ قوة قدرها 120 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 13 ثانية.

سوزوكي فيتارا موديل 2023

سعر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023

ظهرت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت تحت مصطلح "كسر الزيرو" وبسعر مليون 300 ألف جنيه.