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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا في مصر.. بالأسعار

أكثر 5 سيارات كورية
أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن أكثر شركات السيارات الكورية الجنوبية، الأكثر مبيعًا داخل السوق المصري، خلال العام الماضي 2023، ووفقًا للتقرير شهدت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية تراجعًا بمعدل 44%.

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حيث بلغت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية في السوق المصري لعام 2023 نحو 10.016 ألف سيارة، مقارنة بمبيعات العام قبل الماضي 2022، الذي وصلت مبيعات العلامات التجارية الكورية الجنوبية إلى 17.860 سيارة.

 

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا في مصر .. بالأسعار 

 

وسجلت سيارات شركة هيونداي المركز الأول، بعد أن باعت في عام 2023 نحو 5282 سيارة، على عكس مبيعات 2022 التي وصلت إلى 9832 سيارة بنسبة تراجع بلغت 46%، بينما سجلت شركة كيا مبيعات وصلت إلى 4734 سيارة، وبالمقارنة بالعام 2022 نجد إجمالي المبيعات قدرت بـ 8068 سيارة، أي بتراجع وصل إلى 41%.

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا

وجاءت السيارة هيونداي أكسنت RB في المرتبة الأولى بعدد مبيعات وصل لـ 4377 سيارة، وتقدم هذه النسخة بأسعار رسمية تبدأ من 860,000 جنيه حتى 970,000 جنيه، وتستخدم هذه النسخة ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ومحرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 128 حصانا، و156 نيوتن متر.

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا

وفي المرتبة الثانية جاءت السيارة  كيا سبورتاج بإجمالي مبيعات وصل لـ  3142 سيارة، وتبدأ الاسعار الرسمية لهذه النسخة من 1,709,900 جنيه حتى 2,189,900 جنيه، حيث تقدم عبر باقة من الفئات، مع قدرات فنية تتضمن محرك تيربو 1600 سي سي، بقوة 180 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران.

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا

وحصلت السيارة كيا إكسيد على المرتبة الثالثة بعدد مبيعات وصل لـ 1097 سيارة، وتبدأ اسعار السيارة من 1,429,900 جنيه للفئة الأولى، مرورًا بـ 1,499,900 جنيه للفئة الثانية، و1,599,900 جنيه للفئة الثالثة، وتستخدم هذه النسخة محرك 1500 سي سي "تيربو"، بقوة 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار.

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا

وجاءة السيارة  هيونداي النترا HD في المركز الرابع  بعدد مبيعات يصل لـ 748 سيارة، وكان اخر سعر رسمي وصلت إليه هذه النسخة كان 890 ألف جنيه، بينما جاءت النسخة كيا جراند سيراتو في المركز الخامس بعدد 110 سيارة وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,219,900 جنيه و1,279,900 جنيه للفئة الثانية، و1,339,900 جنيه للفئة الثالثة.

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا
سيارات الأميك السوق المصري الاكثر مبيع ا أكثر 5 سيارات كورية مبيع ا

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