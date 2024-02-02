عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج 2024 بحالة الزيرو .. للبيع بهذا السعر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2024

ظهرت السيارة كيا سبورتاج، للبيع على الانترنت تحت حالة الزيرو، حيث تنتمي إلى موديلات 2024، مع حالة الفبريقا بالكامل، وعداد كيلومترات 0 كم، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجيزات، وتعد هذه السيارة من اشهر الطرازات الرياضية عن فئة الـ SUV، المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي.

اشتر كيا سبورتاج 2017 "هاي لاين" بأفضل سعر للمستعمل

كيا جراند سيراتو 2022 كسر زيرو للبيع بهذا السعر.. صور

كيا بيكانتو 2005 فبريكا بالكامل أوتوماتيك بهذا السعر

اركب سيارة كيا «أوتوماتيك» بأفضل سعر للمستعمل |تفاصيل

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بعددمن التجهيزات ومنها، جنوط رياضية، إضاءة LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم مزودة بأشارات ضوئية "ضم"، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا.

 كيا سبورتاج موديل 2024

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 مكيف هواء أوتوماتيكي، مع مقعد أمامي بتحكم كهربائي، فرامل يد كهربائية التحكم، وزر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلايواندرويد اوتو، بالاضافة إلى مقودحركة مالتي فانكشن.

 كيا سبورتاج موديل 2024

وتعمل السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز DSG مكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 كيا سبورتاج موديل 2024
  • طول السيارة 4515 مم.
  • العرض الكلي 1865 مم.
  • ارتفاع السيارة كليًا 1650 مم.
  • ارتفاع السيارة الـ"خلوص" الأرضي 170 مم.
  • طول قاعدة العجلات الكلي 2680 مم.
 كيا سبورتاج موديل 2024

سعر كيا سبورتاج موديل 2024

 

وتباع السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على الانترنت، بعد أن ظهرت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 2 مليون و100 الف جنيه.

كيا سبورتاج كيا سبورتاج تقنية الفار كيا سبورتاج موديل 2024 سعر كيا سبورتاج سعر كيا سبورتاج موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

موضوعات متعلقة

أسعار BMW X5 موديل 2024 الجديدة بعد زيادات فبراير

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في فبراير 2024 .. وصلت كام؟

أغلى سيارة تقدمها BMW في مصر بعد الأسعار الجديدة

مرسيدس E200 AMG موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

اركب هيونداي I10 موديل 2013 بأفضل سعر للمستعمل

شيري تيجو 3 الرياضية 2022 كسر زيرو.. للبيع بأحسن سعر

اركب شيفروليه لانوس 2013 "فبريقا" بالكامل .. اعرف بكام

أرخص سيارة من BMW في مصر موديل 2024

ترشيحاتنا

الأزهر يحتفي بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في معرض الكتاب

13 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى

الطقس الآن.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ومدن القناة والصعيد وأمطار غزيرة قادمة

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات شهرا لإستكمال المونوريل بالقاهرة

6 جامعات مصرية في قائمة أفضل 1000 بين 32 ألف جامعة عالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

فيديو

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ