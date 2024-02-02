كيا سبورتاج 2024 بحالة الزيرو .. للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة كيا سبورتاج، للبيع على الانترنت تحت حالة الزيرو، حيث تنتمي إلى موديلات 2024، مع حالة الفبريقا بالكامل، وعداد كيلومترات 0 كم، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجيزات، وتعد هذه السيارة من اشهر الطرازات الرياضية عن فئة الـ SUV، المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي.

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بعددمن التجهيزات ومنها، جنوط رياضية، إضاءة LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم مزودة بأشارات ضوئية "ضم"، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا.

كيا سبورتاج موديل 2024

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 مكيف هواء أوتوماتيكي، مع مقعد أمامي بتحكم كهربائي، فرامل يد كهربائية التحكم، وزر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلايواندرويد اوتو، بالاضافة إلى مقودحركة مالتي فانكشن.

كيا سبورتاج موديل 2024

وتعمل السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز DSG مكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

كيا سبورتاج موديل 2024

طول السيارة 4515 مم.

العرض الكلي 1865 مم.

ارتفاع السيارة كليًا 1650 مم.

ارتفاع السيارة الـ"خلوص" الأرضي 170 مم.

طول قاعدة العجلات الكلي 2680 مم.

كيا سبورتاج موديل 2024

سعر كيا سبورتاج موديل 2024

وتباع السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على الانترنت، بعد أن ظهرت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 2 مليون و100 الف جنيه.