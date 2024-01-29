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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتر كيا سبورتاج 2017 "هاي لاين" بأفضل سعر للمستعمل

كيا سبورتاج 2017
كيا سبورتاج 2017

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2017، للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 100 الف كيلومترًا، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة لانتمائها للفئة كاملة التجهيزات.

وتعد السيارة سبورتاج واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر.

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وتضم السيارة كيا سبورتاج 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مرايات جانبية كهربائية ضم، زودت باشارات ضوئية، مع فرش جلد، زجاج أمامي وخلفي يعمل بشكل كهربائي التحكم، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، زجاج خلفي مظلل.

 كيا سبورتاج 2017

وتعتمد السيارة كيا سبورتاج 2017 على نظام صوتي ترفيهي ومشغل اسطوانات، ومثبت سرعة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل AUX وUSB، وجنوط رياضية 17 بوصة، وانذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر، ومكيف هواء، باور ستيرنج، شاشة تعمل باللمس 7 بوصة.

 كيا سبورتاج 2017

وزودت السيارة كيا سبورتاج 2017 بإضاءة نهارية LED، مع شبكة باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية، حساسات حركة لسهولة عملية الاصطفاف، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، ومثبت سرعة، ونظام الثبات الالكتروني.

 كيا سبورتاج 2017

وتأتي السيارة كيا سبورتاج 2017 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 140 حصانا، وتستمد أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، بالاضافة إلى الاعتماد على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

 

 كيا سبورتاج 2017

سعر كيا سبورتاج 2017 في مصر 

 

ظهرت السيارة كيا سبورتاج 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع بواسطة احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر مليون و200 ألف جنيه.

 كيا سبورتاج 2017
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اشتر كيا سبورتاج 2017 "هاي لاين" بأفضل سعر للمستعمل


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