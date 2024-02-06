مرسيدس GLC 300 موديل 2023 "كسر زيرو" .. بهذا السعر

يضم السوق المصري العديد من موديلات 2023، والتي تباع تحت مصطلح "كسر الزيرو"، ومنها النسخة مرسيدس GLC 300، حيث ظهرت للبيع على الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5.500 كيلومتر فقط.

مرسيدس GLC 300 موديل 2023

تأتي السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2023، بمفهوم الفبريقا بالكامل سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى تجهيزات تتضمن، مقاعد كهربائية التحكم، كاميرا 360 درجة، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، شاشة كبيرة التحجم لعرض الوسائط المتعددة وللبيانات، مع دعم للتطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

مرسيدس GLC 300 موديل 2023

وتحتوي السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2023 على حساسات حركة أمامية وخلفية، نظام تحديد المسار، مثبت سرعة، رصد النقاط العمياء، كاميرا خلفية، وسائد هوائية للحماية أمامية وجانبية وللناحية الخلفية أيضا، مرايات جانبية كهربائية ضم، فرش جلد، نوافذ كهربائية، ريموت تحكم، مكيف هواء أوتوماتيك.

مرسيدس GLC 300 موديل 2023

يمكن للسيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2023 أن تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 4.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك تيربو 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ 390 حصانا و520 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 9 غيار، وسرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة.

مرسيدس GLC 300 موديل 2023

سعر مرسيدس GLC 300 موديل 2023

تباع السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2023 على الانترنت بحالة "كسر الزيرو" بسعر يبلغ 5 مليون و250 ألف جنيه.