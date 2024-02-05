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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا إكسيد موديل 2024 للبيع بحالة كسر الزيرو.. اعرف سعرها

كيا اكسيد موديل 2024
كيا اكسيد موديل 2024

تقدم شركة كيا عددا من الإصدارت داخل السوق المصري، ومنها النسخة "إكسيد"، التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وظهرت هذه السيارة للبيع على الانترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت حالة الزيرو بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 1000 كيلومتر.

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وتأتي السيارة كيا إكسيد ضمن موديلات 2024، مع انتمائها للفئة عالية التجهيزات توب لاين، بالإضافة إلى تمتعها برخصة سارية لمدة 3 سنوات، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، مع عدد كبير من التجهيزات التي تتمتع بها هذه الفئة.

كيا اكسيد موديل 2024 

وتضم السيارة كيا إكسيدموديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، سقف بانوراما زجاجي، جنوط رياضية 18 بوصة، شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد أوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، وحساسات ركن خلفية.

كيا اكسيد موديل 2024 

وزودت السيارة كيا إكسيد موديل 2024، بنظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، وكاميرا خلفية، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، بصمة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، شاحن لاسلكي، وسائد هوائية للحماية، زجاج ومرايات جانبية كهربائية، بلوتوث، مقاعد خلفية طي، مثبت سرعة، وعدد من الأدوات المساعدة لقائد المركبة.

كيا اكسيد موديل 2024 

تعتمد السيارة كيا إكسيد موديل 2024 على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها 160 حصانا وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 253 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار مع تقنية الدفع الامامي، ويمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.2 ثانية.

كيا اكسيد موديل 2024 

سعر السيارة كيا إكسيد موديل 2024 

 

تباع السيارة كيا إكسيد موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 2 مليون جنيه، بينما يقدر سعرها الرسمي بـ مليون و599.900 جنيه.

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