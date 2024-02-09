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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس GLA موديل 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر

مرسيدس GLA موديل
مرسيدس GLA موديل 2023

ظهرت السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 للبيع تحت حالة "كسر الزيرو"، عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجالة بيع السيارات على الإنترنت، حيث تقدم تلك النسخة بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع باقة عالية من التجهيزات، وتباع السيارة بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط.

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ويقدم موقع "صدى البلد" سعر وابرز مواصفات السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو"

مرسيدس GLA موديل 2023 

ابرز مواصفات السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 

 

  • دعمت مرسيدس GLA موديل 2023 بمحرك 1400 سي سي "تيربو" 4 سلندر.
  • القوة الإجمالية للمحرك 163 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • السرعة القصوى لـ مرسيدس GLA تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة.
  • مدة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة تقدر بـ 8.7 ثانية.
مرسيدس GLA موديل 2023 
  • تعمل مرسيدس GLA موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.
  • تستهلك السيارة 5.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
  • تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
مرسيدس GLA موديل 2023 

ابعاد السيارة مرسيدس GLA موديل 2023

 

  • عرض 1834 مم.
  • طول كلي 4410 مم.
  • الارتفاع 1611 مم.
  • نسبة إرتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 143 مم.
  • مساحة تخزين خلفية تسع لـ 435 لتر.
  • خزان وقود سعة 43 لتر.
مرسيدس GLA موديل 2023 

سعر السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 

 

تباع السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة قدرها 3 مليون و350 ألف جنيه، بعد أن ظهرت عبر إحدى المنصات المتخصصة في هذا المجال تحت حالة "كسر الزيرو".

مرسيدس GLA GLA موديل 2023 مرسيدس GLA مرسيدس GLA موديل 2023

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