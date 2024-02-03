عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي فيرنا "كاملة أوتوماتيك" 2009 .. للبيع بهذا السعر 

هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا

استطاعت السيارة هيونداي فيرنا، أن تحقق شعبية كبيرة ومكانة خاصة بالسوق المصري، حيث تتمتع السيارة بعدد من السمات المهمة وابرزها، سعرها المميز مقارنة بسيارات اخرى، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها انتشارها بشكل كبير، إلى جانب الإعتمادية وسهولة صيانتها.

اركب هيونداي I10 موديل 2013 بأفضل سعر للمستعمل

سعر هيونداي النترا HD الرسمي في مصر .. موديل 2024

هيونداي توسان كسر زيرو 2022 فئة NIGHT.. للبيع بهذا السعر

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" هاي لاين .. اعرف سعرها

هيونداي توسان موديل 2021 بأفضل سعر للمستعمل

هيونداي أكسنت RB موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

ويبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الفئات والطرازات المطروحة، حيث ظهرت للبيع النسخة هيونداي فيرنا موديل 2009، وذلك تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 167 الف كيلومترًا.

هيونداي فيرنا 

وتأتي السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمفهوم الفبريقا بالكامل داخليًا، وتضم السيارة تجهيزات تتضمن مشغل اسطوانات، مدخل AUX، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، مكيف هواء يدوي، وسادة هوائية أمامية.

هيونداي فيرنا 

وتضم السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، زجاج أمامي وخلفي بتحكم كهربائي، قفل مركزي، انذار، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، بالاضافة إلى مفوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية، ومصابيح أمامية حادة الشكل، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم.

هيونداي فيرنا 

ومن ابرز ما يميز النسخة هيونداي فيرنا موديل 2009 صاحبة هذا الموضوع، اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 106 حصانا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي فيرنا 

سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 

 

ظهرت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 330 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا مشوار عفاف رشاد هيونداي فيرنا موديل 2009 سعر هيونداي فيرنا سعر هيونداي فيرنا موديل 2009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مدرب حراس المنتخب السابق: يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي للفراعنة

موضوعات متعلقة

السعر الجديد لـ BMW X4 موديل 2024 في مصر

أصغر سيارة من جيب "أعلى فئة" 2017 وبهذا السعر

السعر الرسمي لأرخص سيارة فرنسية في مصر موديل 2024

أحدث أسعار BMW X6 موديل 2024 في مصر

شيري تيجو العائلية 2024 .. اعرف سعرها الجديد

أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية الجديدة .. وصلت كام ؟

كيا سبورتاج 2024 بحالة الزيرو .. للبيع بهذا السعر

أسعار ميني كوبر موديل 2024 في مصر

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تختتم تداولات الأسبوع على زيادة بـ 1.1% في البورصة

بريطانيا تعرض مقترح لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل.. وحزب الله يرد

إعلان الحداد على شهداء القوات المسلحة والمدنيين العراقيين نتيجة القصف الأمريكي

إسقاط مسيرات.. أمريكا تكشف عن ضرباتها ضد الحوثيين بخليج عدن.. تفاصيل

هيونداي فيرنا "كاملة أوتوماتيك" 2009 .. للبيع بهذا السعر 

الحرب على غزة.. جنود الاحتلال تفجر المساجد من أجل متعة الانتقام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

بتغسل مواعين.. تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة إليسا.. صور

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

كأنهما توأم .. تعرف على شبيهة أنغام بعد ظهورهما معا

فيديو

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ