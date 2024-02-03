هيونداي فيرنا "كاملة أوتوماتيك" 2009 .. للبيع بهذا السعر 

استطاعت السيارة هيونداي فيرنا، أن تحقق شعبية كبيرة ومكانة خاصة بالسوق المصري، حيث تتمتع السيارة بعدد من السمات المهمة وابرزها، سعرها المميز مقارنة بسيارات اخرى، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها انتشارها بشكل كبير، إلى جانب الإعتمادية وسهولة صيانتها.

ويبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الفئات والطرازات المطروحة، حيث ظهرت للبيع النسخة هيونداي فيرنا موديل 2009، وذلك تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 167 الف كيلومترًا.

هيونداي فيرنا

وتأتي السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمفهوم الفبريقا بالكامل داخليًا، وتضم السيارة تجهيزات تتضمن مشغل اسطوانات، مدخل AUX، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، مكيف هواء يدوي، وسادة هوائية أمامية.

هيونداي فيرنا

وتضم السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، زجاج أمامي وخلفي بتحكم كهربائي، قفل مركزي، انذار، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، بالاضافة إلى مفوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية، ومصابيح أمامية حادة الشكل، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم.

هيونداي فيرنا

ومن ابرز ما يميز النسخة هيونداي فيرنا موديل 2009 صاحبة هذا الموضوع، اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 106 حصانا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي فيرنا

سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009

ظهرت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 330 ألف جنيه.