أرخص سيارة رياضية تقدمها أوبل في مصر .. وسعرها الجديد

شهدت السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، قدرها 400 ألف جنيه، شملت الفئة الثانية من تلك النسخة، بينما غابت الفئة الأولى لعدم توافرها، وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظل السيارة كروس لاند، هي أرخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الألمانية أوبل في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادات فبراير وابرز مواصفات السيارة.

أوبل كروس لاند موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

محرك تيربو 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات.

سعة 1200 سي سي.

قوة إجمالية 110 حصانا.

عزم الدوران 205 نيوتن متر.

ناقل السرعات أوتوماتيك 6 غيار.

السرعة القصوى 187 كم/ساعة.

زمن الانطلاق 11.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

أوبل كروس لاند موديل 2024

ابعاد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

الطول 4217 مم.

العرض 1765 مم.

ارتفاع 1605 مم.

طول قاعدة العجلات 4217 مم.

الخلوص الارضي 180 مم.

أوبل كروس لاند موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 بعد زيادات فبراير الجديدة بالسوق المصري

تقدم الفئة الثانية من السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 بسعر مليون و849 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و449 ألف و990 جنيه، اي بزيادة إجمالية قدرها 400 ألف جنيه، بينما لم تتوافر الفئة الأولى اليجانس وكان اخر سعر لها يبلغ مليون و79 ألف و990 جنيه.