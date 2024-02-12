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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة رياضية تقدمها أوبل في مصر .. وسعرها الجديد

أوبل كروس لاند موديل
أوبل كروس لاند موديل 2024

شهدت السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، قدرها 400 ألف جنيه، شملت الفئة الثانية من تلك النسخة، بينما غابت الفئة الأولى لعدم توافرها، وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظل السيارة كروس لاند، هي أرخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الألمانية أوبل في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادات فبراير وابرز مواصفات السيارة.

أوبل كروس لاند موديل 2024 

المواصفات الفنية للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

 

  • محرك تيربو 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات.
  • سعة 1200 سي سي.
  • قوة إجمالية 110 حصانا.
  • عزم الدوران 205 نيوتن متر.
  • ناقل السرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • السرعة القصوى 187 كم/ساعة.
  • زمن الانطلاق 11.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
أوبل كروس لاند موديل 2024 

ابعاد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

 

  • الطول 4217 مم.
  • العرض 1765 مم.
  • ارتفاع 1605 مم.
  • طول قاعدة العجلات 4217 مم.
  • الخلوص الارضي 180 مم.
أوبل كروس لاند موديل 2024 

الأسعار الرسمية للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 بعد زيادات فبراير الجديدة بالسوق المصري

 

تقدم الفئة الثانية من السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 بسعر مليون و849 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و449 ألف و990 جنيه، اي بزيادة إجمالية قدرها 400 ألف جنيه، بينما لم تتوافر الفئة الأولى اليجانس وكان اخر سعر لها يبلغ مليون و79 ألف و990 جنيه.

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