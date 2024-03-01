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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات جاك 2024 المقدمة بالسوق المصري .. صور

الاسعار الرسمية لجميع
الاسعار الرسمية لجميع سيارات جاك في مصر

يضم السوق المصري باقة من طرازات 2024، ومنها اصدارات شركة جاك الصينية، والتي تقدم عدد من الاصدارات المختلفة، سواء بين فئة الكروس اوفر، والـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام، أو من فئة السيدان ايضا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الاسعار الرسمية لجميع سيارات جاك المقدمة بالسوق المصري 

الاسعار الرسمية لجميع سيارات جاك في مصر

1 – جاك S2 موديل 2024 

 

تعتمد السيارة جاك S2 موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية 113 حصان، وسرعة قصوى 175 كيلومتر في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وتحتاج السيارة 12.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة جاك S2 موديل 2024

تقدم السيارة جاك S2 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 1,019,900 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات جاك في مصر

2 - جاك JS3 موديل 2024 

 

تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك CVT "دفع أمامي"، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر بقوة 118 حصان، سعة 1600 سي سي مع 150 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوة تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك الوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة جاك JS3 موديل 2024

يبلغ السعر الرسمي للسيارة جاك JS3 موديل 2024 نحو 1,104,900 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات جاك في مصر

3 - جاك JS4 موديل 2024 

 

تصل السيارة جاك JS4 موديل 2024 إلى سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 147 حصان و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك.

 

سعر السيارة جاك JS4 موديل 2024

تقدم جاك JS4 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 1,279,900 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات جاك في مصر

4 - جاك J7 موديل 2024

 

تستمد السيارة جاك J7 موديل 2024 قوتها من محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 147 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر، ويمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 10.5 ثانية، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

سعر السيارة جاك J7 موديل 2024

تأتي السيارة جاك J7 موديل 2024 بالسوق المصري بسعر رسمي يبلغ 1,299,900 جنيه للفئة الاولى، بينما تقدم الفئة الثانية ULTIMATE بسعر 1,369,900 جنيه.

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