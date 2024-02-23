أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر .. وصلت كام ؟

عززت السيارة نيسان صني من تواجدها داخل السوق المصري بقوة، كواحدة من السيارات الاكثر انتشارًا، والتي يتم طرحها بتصميم السيدان، مع مجموعة من التجهيزات، وعدد 4 فئات، مع أسعار رسمية تتراوح بين 695.400 و761 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

نيسان صني موديل 2024

تأتي السيارة بعدد من التجهيزات منها، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، مكيف هواء، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX وعدد 4 مكبرات، وسائد هوائية بعدد 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مرايات جانبية كهربائية.

نيسان صني موديل 2024

وتضم السيارة نيسان صني 2024 قدرات اعلى تجهيزًا مثل جنوط، زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايات ضم، بصمة، مكيف هواء أوتوماتيك، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، حساسات ركن خلفية، كاميرا، سبويلر.

نيسان صني موديل 2024

وتعتمد السيارة نيسان صني 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 5 غيار يدوي للفئة الأولى، واخر أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات للفئات الاخرى.

نيسان صني موديل 2024

أحدث الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 695,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 726,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 747,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 761,000 جنيه.