الأسعار الرسمية الجديدة لـ نيسان صني 2024 مع بداية فبراير

شهدت السيارة نيسان صني موديل 2024، زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها مع بداية شهر فبراير، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة قدرها 83 ألف جنيه، شملت هذه الزيادة جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، التي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر، وابرز المواصفات الفنية.

تستخدم السيارة نيسان صني موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصان، 4 سلندر، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5غيار للفئة الأولى، وناقل سرعات اخر أوتوماتيكي الأداء للفئات الاخرى.

نيسان صني موديل 2024

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2024 عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، و4 زجاج كهربائي، وسنتر لوك، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا.

نيسان صني موديل 2024

وتحتوي السيارة على تجهيزات اخرى تتضمن، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، سبويلر خلفي، جنوط رياضية، مكيف هواء، باللاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، 4 مكبرات، زر تشغيل وايقاف المحرك، سنتر لوك، ريموت، إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

نيسان صني موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان صني موديل 2024 بالسوق المصري بعد زيادات فبراير

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بسعر 695.400 ألف جنيه بدلاً من 612.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 726.500 ألف جنيه بدلاً من 643.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 747 ألف جنيه بدلاً من 664 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 761 ألف جنيه بدلاً من 678 ألف جنيه.