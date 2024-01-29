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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار نيسان قشقاي 2024 في مصر

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

تقدم علامة نيسان اليابانية، عددًا من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة "قشقاي"، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم طرحها في السوق المصري عبر عدد من الفئات مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و341.500 جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار نيسان قشقاي الرسمية في مصر لموديلات 2024، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات.

نيسان قشقاي

ابعاد السيارة نيسان قشقاي 

 

  • طول 4425 مم.
  • عرض 1835 مم.
  • ارتفاع 1625 مم.
  • طول قاعدة عجلات 2665 مم.
  • خلوص أرضي 180 مم.
نيسان قشقاي

مواصفات وتجهيزات نيسان قشقاي 2024 

 

  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية.
  • محرك 1300 سي سي "تيربو".
  • قوة إجمالية 148 حصانا.
  • عزم دوران 250 نيوتن متر.
  • سرعة قصوى 206 كيلومتر في الساعة.
  • استهلاك وقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • ناقل سرعات CVT اوتوماتيك.
  • حساسات ركن، كاميرا، سنتر لوك.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • اضاءة LED.
نيسان قشقاي
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • بصمة، مثبت سرعة، ريموت تحكم.
  • مكيف هواء.
  • نظام ترفيهي صوتي وشاشة تعمل باللمس.
  • مقود حركة متعدد الوظائف.
  • مثبت سرعة، انذار، نظام إيموبليزر.
نيسان قشقاي
  • فتحة سقف بانوراما.
  • جنوط رياضية.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • عجلة قيادة تدعم عددًا من أوامر التحكم.
  • وسائد هوائية ومكبرات صوتية.
  • انظمة فرامل ABS وEBD، ونظام الثبات ESP.
نيسان قشقاي

أسعار نيسان قشقاي الرسمية في مصر موديل 2024 

 

أول فئة VISIA موديل 2024 بسعر 1,341,500 جنيه.      

ثاني فئة VISIA 2T موديل 2024 بسعر 1,346,500 جنيه. 

ثالث فئة ACCENTA موديل 2024 بسعر 1,406,500 جنيه.

رابع فئة ACCENTA 2T موديل 2024 بسعر 1,411,500 جنيه. 

خامس فئة TEKNA موديل 2024 بسعر 1,477,500 جنيه.

سادس فئة AT  TEKNA 2T موديل 2024 بسعر 1,482,500 جنيه.

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